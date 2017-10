După o impresionantă întâlnire pe care ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a avut-o cu elevii și cu cadrele didactice din Onești și din împrejurimi, prilej pentru aceștia de a primi binecuvântări pentru anul școlar ce a început recent, un alt eveniment deosebit a avut loc zilele trecute în municipiul de pe Trotuș. Este vorba despre inaugurarea și sfințirea noului sediu al Protopopiatului Onești, ce are ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Evanghelistul. Clădirea Protopopiatului se află în imediata apropiere a Primăriei municipiului și a Monumentului “Regina Maria”. La inaugurarea sediului Protopopiatului au fost prezenți Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, Maricica Coșa, prefect al județului, Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești precum și primari ai mai multor comune din apropiere. Refăcută și amenajată într-un timp foarte scurt, conform cu cele mai moderne standarde, clădirea în care va activa Protopopiatul Onești va asigura desfășurarea aici a mai multor activități. Preotul Alexandru Daniel Zamfir, consilier administrativ și purtător de cuvânt al Protopopiatului Onești ne-a declarat: “Aflarea unui loc în care să fie un nou sediu al protopopiatului, care să răspundă nevoilor acestuia, unde să aibă loc întâlniri cu cei care într-un fel sau altul interacționează cu noi, a fost o prioritate stabilită de noul protopop al Oneștiului, Ioan Bârgăoanu (care l-a înlocuit pe părintele Constantin Alupei). În actualul sediu a funcționat cu mai mulți ani în urmă Centrul Rezidențial «Alexandra». Am găsit aici nu o ruină, ci «o clădire care plângea!» Azi vedem o clădire «care zâmbește», fiind mai multe etape pentru dezvoltarea sa în timp.” Părintele protopop Ioan Bârgăoanu a menționat la deschiderea noului sediu:”Dumnezeu este cel care ne-a ajutat și ne-a sprijinit pentru ca în doar 125 de zile de când consilierii județeni au adoptat proiectul de hotărâre prin care beneficiem de acest spațiu, acum să facem inaugurarea și sfințirea noului sediu. Înainte noi ne-am desfășurat activitatea într-un spațiu foarte mic, pus la dispoziție de Parohia «Pogorârea Sfântului Duh» dar acum avem un spațiu generos pentru organizarea întâlnirilor cu preoții, cu profesorii de religie. Mai avem ceva de lucru la o sală de mese, pentru a oferi «o masă a bucuriei» săptămânal copiilor de la Centrul Alexandra. Costurile pentru noul sediu s-au ridicat la 300 000 lei, bucurându-ne de sprijinul Centrului Eparhial Roman, al Primăriei municipiului Onești și al preoților din protopopiat. Este de relevat faptul că dacă vechiul sediu avea doar 150 metri pătrați, acum beneficiem de peste 500 metri pătrați!” 3 SHARES Share Tweet loading...

