Pentru a doua duminică la rând, în Piața Tricolorului din Bacău au avut loc proteste împotriva intenției Guvernului de a grația o serie de deținuți. Conform programării de pe rețelele sociale, duminică, de la ora 17.00, lumea a început să se adune în zona centrală a orașului, circa 300 de persoane pornind în marș pe trotuarele din fața Prefecturii, sub supravegherea forțelor de ordine. Pe pancarte erau scrise revendicările, în majoritate împotriva oricărei forme de grațiere. Participanții au mai scandat și „Vrem Referendum!", „Jos Hoții!" sau, nu se știe din ce motiv, „DNA să vină să ne ia!". Au lipsit scandările politice, deși pe o pancartă purtată de o minoră scria „Dragnea, nu uita, așteptăm și cartea ta".

