Protest impotriva sefului IPJ Bacau

Zece persoane au protestat, astazi, in fata Prefecturii, cu pancarte si steaguri, si au cerut demisia sefului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, chestor de politie Vasile Oprisan, dar si a altor politisti sau sefi de politie din judet. In grupul de protestatari s-a aflat si un politist din IPJ Neamt, lider de sindicat, Ioan Canarau, sustinator al unui fost politist din Moinesti, demis anul trecut.

„Am venit sa-l sprijin pe fostul politist Aurel Munteanu care a fost demis ilegal de Oprisan Vasile, seful IPJ Bacau. I s-a fabricat un dosar medical si i s-a dat abuziv o decizie medicala de pensionare pentru ca a postat pe Facebook critici la adresa ministrului Gabriel Oprea. Desi decizia medicala a fost contestata in instanta si nu a ramas definitiva, seful IPJ Bacau l-a dat afara abuziv. De atunci, Aurel Munteanu traieste din mila noastra. S-au facut si plângeri la Parchetul Curtii de Apel, dar s-a dat clasare”, spune Canarau.

La protest a participat si Aurel Munteanu care sustine ca abuzurile impotriva lui ar fi pornit in momentul in care ar fi sanctionat in trafic rude ale lui Oprisan si ale unui deputat. „Oprisan m-a trecut in rezerva si m-a lasat sa mor. De un an jumate ma chinui, nu am bani sa traiesc. M-au lasat sa mor. Mi-au facut dosar medical in care se spune ca sunt nebun. Sunt terorizat si acum, primesc amenintari”, reclama Aurel Munteanu. Printre cei care au cerut demisia lui Oprisan au fost si persoane nemultumite de felul in care anumiti politisti din judet le-au solutionat plângerile penale. „Sunt dosare tergiversate, musamalizate de politisti care-i acopera pe infractori, iar Oprisan ii protejeaza pe acesti politisti corupti”, acuza Elena Bujor.

„Cazul Aurel Munteanu este cunoscut, a avut mai multe peripetii, sanctiuni”

Contactat telefonic, seful IPJ a explicat ca decizia de trecere in rezerva a politistului Aurel Munteanu a avut la baza un dosar medical. „Cazul Aurel Munteanu este cunoscut, a avut mai multe peripetii, sanctiuni, a fost trimis la un control psihiatric. Toti sefii pe care i-a avut l-au sanctionat, nu Oprisan. Este cunoscut si episodul in care s-a baricadat intr-un birou si a amenintat ca se impusca. A fost si in greva foamei de mai multe ori. Pâna la decizia medicala, a facut activitate de birou, dar apoi a trebuit sa dat dispozitie de trecere in rezerva pentru ca in decizia medicala se preciza ca este inapt sa indeplineasca servicii de politie. Decizia mea este corecta”, se apara chestorul de politie Vasile Oprisan. Legat de celelalte acuzatii, Oprisan sustine ca el nu protejeaza niciun politist. „Sesizarile sunt trimise la Parchet. Daca se da clasare, ce pot eu sa fac? Fiecare om are dreptul la exprimare, dar trebuie sa vina cu argumente. Eu ma consider nevinovat”, spune Oprisan.