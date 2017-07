Turiștii prezenți weekendul trecut în stațiunea de la poalele Nemirei au avut parte de mai multe surprize, între care, Festivalul Județean de Folclor, Târgul Meșteșugarilor sau proiectul In Context, toate reunite sub genericul Zilele Orașului Slănic Moldova. Proiectul In Context, desfășurat în premieră în Slănic Moldova, în perioada 27 iunie-27 iulie, s-a desfășurat sub forma unei rezidențe artistice la care au fost invitați șase artiști din Brazilia care au trebuit să creeze lucrări noi inspirate din istoria și geografia orașului, folosind materiale locale, prin practici estetice diverse, de la sculptură, fotografie și instalație, până la performance, artă monumentală și interactivă, realizată cu implicarea publicului. Tema principală a rezidenței din acest an a fost apa, ca sursă și resursă esențială a vieții, a biodiversității planetei, a culturii, memoriei și spiritualității umane. Cei șase artiști invitați au realizat în total 16 lucrări amplasate în diverse locuri din stațiune intrând practic în patrimoniul Slănicului. Cele mai multe din lucrări au fost grupate într-o expoziție intitulată „Sursa” care a fost lansată sâmbătă, 22 iunie, în una din sălile Cazinoului din stațiune, evenimentul fiind foarte important pentru că o parte din această clădire monument istoric se redeschide publicului după foarte multă vreme. Lucrările de artă contemporană ale celor șase tineri brazilieni au fost bine apreciate de toți vizitatorii, la deschidera expoziției „Sursa” fiind prezenți oameni importanți de cultură veniți din toată țara dar și o pleiadă de oameni politici și de administrație. Pe lângă prezența primarului Gheorghe Baciu consemnăm participarea la acest eveniment a lui Viorel Ilie, ministru pentru Relația cu Parlamentul în Guvernul României, a deputatului Constantin Avram, a vicepreședintelui Consilului Județan Marius Gabriel Gheorghiță, a mai multor primari din localitățile din partea de vest a județului dar și a unor primari din Republica Moldova. „Pentru comunitatea noastră este ceva nou și sperăm ca pe lângă acest concept de artă să putem desfășura și alte manifestări care să atragă turiști pentru a vitaliza și eficientiza Slănicul Moldovei”, a declarat Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova. „Remarc faptul că în ultima perioadă în Slănic, dar și în celelalte localități din această zonă se fac eforturi deosebite pentru o promovare amplă a acestor locuri. Eu cred cu tărie că tot ce se face aici este de bună calitate și că toate aceste evenimente vor resuscita acest loc iar turismul va reveni la cotele de altă dată”, a subliniat Viorel Ilie, ministru pentru Relația cu Parlamentul în Guvernul României. „Este impresionant ce s-a realizat în aceste zile la Slănic Moldova, lucruri care cu siguranță vor contribui la dezvoltarea turismului și trebuie să subliniez că Consiliul Județean Bacău va sprijini de fiecare dată fiecare Unitate Administrativ Teritorială în ceea ce privește promovarea culturii și a turismului”, a susținut Marius Gabriel Gheorghiță, vicepreședintele Consilului Județean Bacău. Una dintre cele mai remarcabile lucrări din proiectul In Context este intitulată „Monumentul Salariului Minim, realizată de Renato Maretti, lucrare care este amplasată chiar în parcul din Slănic. Lucrarea este compusă dintr-o structură din lemn pe care sunt gravate instrucțiunile și din monede realizate manual din sare. Doritorii pot lua o monedă, își pun o dorință în gând și aruncă moneda într-un bazin cu apă din imediata vecinătate. Se spune că atunci când moneda se va topi, dorința se va îndeplini. Sigur, toate lucrările au povești interesante ce merită atenția noastră, povești în care probabil unii dintre noi ne vom regăsi. La eveniment a participat și Alexandra Nechita, mai cunoscuta publicului sub denumirea de „Micuța Picasso”, pictoriță de renume mondial, care a apreciat faptul că în România au loc astfel de proiecte și s-a arătat încântată de evenimentul de la Slănic Moldova despre care a delarat: „Este absolut minunat ce s-a întâmplat aici. Nu pot decât să felicit inițiatorii acestui proiect și să îndemn pe toată lumea să susțină astfel de acțiuni pentru că arta ne arată ne arată așa cum suntem noi.” Acest proiect a fost organizat de Asociația de Artă In Context Slănic Moldova și coordonat de Alina Georgiana Teodorescu, o artistă renumită care trăiește la Londra și care își are rădăcinile în Slănic Moldova. „Pentru noi în general, pentru România, este esențial să îmbrățișăm astfel de acțiuni, pentru că putem învăța și putem înțelege că prin creativitate se poate dezvolta foarte mult țara, iar în cazul de față, stațiunea Slănic Moldova”, ne-a explicat Alina Georgiana Teodorescu, coordonatoarea proiectului In Context. 4 SHARES Share Tweet

