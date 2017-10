– persoanele care s-au programat să susțină proba practică la examenul auto în lunile

decembrie 2017 – ianuarie 2018, pot da examenul mai devreme n aceștia se pot

reprograma pentru anul în curs, în lunile octombrie și noiembrie Timpul de așteptare se reduce pentru băcăuanii care doresc să susțină proba practică

pentru obținerea permisului de conducere. Pe fondul numărului mare de solicitări

programările s-au prelungit excesiv de mult, ceea ce făcea ca viitorii șoferi să uite din noțiunile acumulate la orele de condus până la momentul examenului propriu-zis. Pentru a decongestiona situația, Instituția Prefectului Județului Bacău a decis ca

examinatorii din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim de Conducere și

Înmatriculare a Vehiculelor Bacău să asiste la proba practică pentru obținerea

permisului de conducere în toate zilele de sâmbătă, în program normal de lucru, în

lunile octombrie și noiembrie. “Cetățenii care sunt programați în lunile decembrie 2017 și ianuarie

2018 se pot reprograma în lunile octombrie și noiembrie, în funcție de

locurile disponibile, începând cu data de 4 octombrie 2017, ora 09.00, în baza

unui calendar bine stabilit”, declară Carmen Cioltan, purtător de cuvânt la Instituția

Prefectului Județului Bacău. Astfel, cei care susțin proba pratică în municipiul Bacău pot opta pentru datele de 7

octombrie, 14 octombrie, 4 noiembrie și 11 noiembrie. Oneștenii sau cei din împrejurimi

pot da proba pratică pe 21 octombrie și 18 noiembrie, iar moineștenii au rezervat în

grafic datele de 28 octombrie și 25 noiembrie.

