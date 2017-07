Instituția Prefectului din județul Bacău, prin Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, vine în sprijinul cetățenilor în scopul asigurării calității privind fluxul cererilor de eliberare pașapoarte prin prelungirea programului de lucru de la 1 august 2017, astfel: de luni până vineri în intervalul orar 8.30-18.30. Începând tot din august, se va lucra inclusiv sâmbăta, între orele 8.30-16.30. Având în vedere numărul mare de solicitări privind eliberarea de pașapoarte, prefectul județului, Maricica Coșa, a dispus ca pe 14 august 2017 (luni), zi declarată liberă prin HG 512/2017, programul de lucru să se desfășoare în intervalul orar 8.30-16.30. 17 SHARES Share Tweet

