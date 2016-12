Program prelungit la buletine, in saptamâna alegerilor parlamentare

Bacauanii carora le expira valabilitatea cartii de identitate au tot timpul din lume sa-si reinnoiasca documentul.

Saptamâna aceasta, in zilele de miercuri, joi si vineri, programul de lucru cu publicul se prelungeste pâna la ora 18.30, sâmbata se lucreaza intre orele 8 – 16, iar duminica, in ziua alegerilor, functionarii Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau sunt la ghisee intre orele 7.00 – 21.00.

“Cei care depun dosarele saptamâna aceasta pot ridica actul de identitate in ziua votarii. Persoanele ale caror documente sunt inca valabile, se pot prezenta la noi dupa alegeri. Prioritate au aceste zile solicitarile facute pentru expirari, pierderi sau deteriorari.

La fel, copiii care implinesc zilele acestea vârsta de 14 ani, vor primi cartea de identitate in termen de 7 zile, pentru ca acestia nu au drept de vot. In ceea ce priveste ziua alegerilor, ne-am organizat, am facut echipele, astfel incât sa facem fata solicitarilor”, declara cms.sef Ion Prisecaru, director executiv la Directia Publica de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau.

De Sfântul Nicolae a fost aglomerat la ghiseele Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor a municipiului Bacau, insa, numarul mare de solicitari a fost pus si pe seama zilelor libere de saptamâna trecuta.

Bacauanii care trebuie sa-si preschimbe cartea de identitate trebuie sa achite o taxa de 7 lei, pentru cartea de identitate provizorie se plateste 1 leu, iar cei care isi stabilesc resedinta, isi schimba domiciliul sau buletinul vechi cu file trebuie sa plateasca o taxa extrajudiciara de 5 lei.