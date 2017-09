– în luna august 2017 au fost depuse 6.007 de cereri pentru eliberarea pașaportului Începând cu 1 septembrie 2017, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din subordinea Instituției Prefectului Bacău, revine la programul normal de lucru. În luna august, din cauza numărului mare de solicitări, programul de lucru la cele patru ghișee ale Serviciului pașapoarte a fost prelungit cu două ore. Din 1 septembrie 2017, băcăuanii pot solicita bonuri de ordine sau se pot programa online pe site-ul prefecturii (http://www.prefecturabacau.ro/meniu-dreapta/eliberare-pasapoarte) între orele 8.30 – 16.30 (în zilele de luni, marți, joi și vineri), excepție făcând ziua de miercuri când programul de lucru cu publicul este de la 8.30 – 18.30. În fiecare zi de marți, o echipă mobilă se deplasează în municipiul Onești pentru a prelua solicitările venite din localitățile învecinate. În ceea ce privește cazurile speciale, acestea sunt analizate în audiențele ținute zilnic de cms.șef Florentina Neamțu, șeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Bacău, pe baza documentelor justificative. Luna trecută, în perioada de foc a verii, au depus solicitări pentru eliberarea pașaportului 6.007 persoane. 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.