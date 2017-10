În premieră, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, a organizat în această săptămână un amplu program intitulat „Zilele școlii băcăuane”, în care s-au defășurat conferințe, mese rotunde, lansări de carte și workshopuri, cu profesori universitari din București, Iași și Bacău, alături de cadre didactice din sistemul preuniversitar băcăuan și care au avut în prim plan Profesorul. Joi, 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, a fost marcată, de la ora 10.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” Bacău, prin conferința „Învățământul băcăuan și francofonia”, oaspete de seamă fiind prof. univ. dr. Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al Agenției Universitare a Francofoniei, dar și prin alte două activități susținute de prof. univ. dr. Traian Stănciulescu de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași: conferința „Educația creativă: strategii de stimulare bio-psiho-logică”, la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Bacău, urmată de masa rotundă „Educația creativă în școala de azi”, de la Colegiul „Grigore Antipa” Bacău. Într-un cadru festiv, la SIF Moldova, cu începere de la ora 14.00, a avut loc și festivitatea „Profesorul la final de carieră – resursă pentru viitoarele generații”, o activitate dedicată cadrelor didactice care au ieșit la pensie în anul școlar trecut, la care au participat, ca invitați speciali, primarul Bacăului, Cosmin Necula, și inspectorul școlar general prof. Florin Lazăr, care au oferit diplome și plachete celor peste 60 de profesori „tineri pensionari”. „Nu pot decât să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, pentru comunitatea băcăuană. Cu toții suntem o parte din creația dumneavoastră, domnilor profesori”, a declarat primarul Cosmin Necula, pentru ca prof. Florin Lazăr să adauge: „Sunteți oameni care v-ați câștigat respectul nostru, al întregii societăți. Nu ne părăsiți, nu plecați din sistem, pentru că mai avem nevoie de dumneavoastră, noi și generațiile viitoare”. Seara, a aparținut tot profesorilor, printr-un concert simfonic al Filarmonicii „Mihail Jora”, care le-a fost dedicat, în totalitate. „Această zi este, după mine, un moment de reflecție. Trebuie să ne gândim unde suntem și ce facem. Suntem mulțumiți de noi, în sistemul de educație? Dacă nu, ce trebuie să facem? Prin această activitate, am vrut să creem un arc peste timp, între cei care au ieșit la pensie și ceea ce pot ei oferi viitoarelor generații de profesori. Aniversarea lor este, de fapt, un mod de a le arăta întreaga noastră recunoștință.”

Prof. Gabriel Leahu, director CCD Bacău Astăzi, manifestările din cadrul proiectului se vor încheia cu un memento privind cele șase secole de atestare documentară a Bacăului, la Universitatea „Vasile Alecsandri", unde prof. dr. Alin Popa, de la Colegiul Tehnic de Comunicații „N. V. Karpen" Bacău, va susține prezentarea „Bacăul, în tranziția de la târg la oraș (1821-1938)", dar și cu lansarea a două cărți. Această primă ediție a „Zilelor Școlii Băcăuane" se dorește a fi un eveniment anual care să coalizeze toți actorii importanți din sistemul educativ băcăuan, atât preuniversitar, cât și universitar. Cu acest prilej, CCD Bacău a lansat oficial și Oferta de formare continuă pentru anul școlar 2017-2018, care cuprinde 16 programe de formare acreditate și peste 90 de cursuri avizate de Ministerul Educației Naționale.

