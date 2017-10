-venituri de mii de euro pentru fermierii care au pariat pe sfeclă Deși sfecla de zahăr este printre cele mai profitabile culturi agricole, dar și cea mai mult subvenționată de stat, extrem de puțini fermieri băcăuani o mai cultivă în prezent. Și asta deși, înainte de ’90, în tot județul, existau peste … 15.000 de hectare cu această plantă agricolă. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.