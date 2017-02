Social Problemele tinerilor refugiați și imigranți discutate la Slănic Moldova de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La sfârșitul săptămânii trecute, la Slănic Moldova s-a încheiat un training internațional organizat de către Asociația pentru Dezvoltare Activă (A.D.A.) din Bacău, eveniment la care au participat tineri din 14 țări: Azerbaijan, Bosnia și Herzegovina, Liban, Malta, Polonia, Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Estonia, Republica Moldova, Macedonia, Turcia și România. Programată în perioada 8-23 februarie, activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Non Formal Education in Action” implementat de A.D.A. în perioada 1 august 2016 – 31 mai 2017. Pe fondul provocărilor actuale privind criza refugiaților și imigranților, având în vedere cotelor obligatorii privind primirea refugiaților, dar și din perspectiva creșterii numărului acestora în Uniunea Europeană din ultimul an, tinerii au identificat o serie de probleme și nevoi la nivelul comunităților locale, la nivelul tinerilor cu oportunități reduse, tinerilor refugiați sau imigranți, dar mai ales la nivelul ONG-urilor și lucrătorilor de tineret care lucrează cu aceștia. În cadrul trainingului din Slănic Moldova, participanții din cele 14 țări și-au dezvoltat competențele necesare pentru a putea lucra cu acești tineri, dar au susținut și activități de networking, seri și vizite interculturale. Dincolo de problemele discutate, oaspeții au avut numai cuvinte frumoase despre organizare și locurile vizitate: „M-am simțit minunat în România și cea mai bună parte a ei mi s-au părut localnicii, care sunt printre cei mai prietenoși oameni pe care i-am întâlnit, au fost de un real ajutor și foarte primitori. Peisajele din Slănic Moldava sunt de-a dreptul uimitoare. Este un loc atât de liniștit încât cred că este un loc perfect pentru petrecerea unor vacanțe de neuitat, așa că sigur mă voi intoarce într-o zi”, a mărturisit Heelia Sillamaa, participantă din Estonia. „Slănic Moldova iți oferă o imagine asupra vieții, culturii și tradițiilor poporului român. În același timp, Slănic Moldova este un loc potrivit unde poți face plimbări, drumeții, înot, ski, poți explora natura superbă și o parte din sălbăticia muntilor Carpați. Pentru mine, Slănic Moldova, a fost un loc propice de învățare și meditație în mijlocul unor peisaje de o frumusețe rară”, a spus Imer Mehanović din Bosnia și Herzegovina „Activitatea centrală a proiectului, trainingul organizat de ADA a fost în primul rând o provocare atât pentru noi, echipa A.D.A., dar și pentru cei 30 de participanți, fiind unul dintre cele mai lungi traininguri implementate de către o organizație din România prin programul Erasmus+. ” Victor Cătălin Toma, președintele Asociației pentru Dezvoltare Activă ADA Florin Ștefănescu 0 SHARES Share Tweet

