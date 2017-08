Nu mai e mult și începe școala. Părinții sunt în alertă, în fuga lor pentru a-și pregăti copiii de un nou început. Elevii sunt și ei pe ultima sută de metri de vacanță, mai revizuiesc o temă, mai răsfoiesc o carte, mai rezolvă pe fugă o problemă de matematică sau de fizică. Profesorii sunt, la rândul lor, atenți la ultimele modificări legislative pentru a-și adapta programa școlară de la clasă. Iar directorii… și ei sunt într-un continuu du-te vino prin școli. Începe școala, într-un morman de probleme. Cu realități, dar și cu multe exagerări. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.