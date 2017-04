Privatizarea ca eșec al Capitalismului

În vreme ce, de ani de zile, există un cor al economiștilor neoliberali care propovăduiesc de zor privatizarea a tot ceea ce înseamnă serviciu public sau companie de stat, experiența țărilor occidentale care au aplicat această strategie contrazice promisiunea cum că trecerea proprietății de la stat la privat ar oferi servicii mai ieftine și mai bune.

Anul trecut New York Times a publicat o analiză extrem de bine documentată (When You Dial 911 and Wall Street Answers) despre efectele privatizării serviciilor publice demonstrând că trecerea pompierilor, a furnizării apei potabile sau a serviciilor de ambulanță în proprietate privată a avut ca efect doar o creștere a tarifelor și o scădere a calității serviciilor deoarece managerii erau mai interesați de creșterea profitului decât de asigurarea unor servicii de calitate.

Zilele trecute, aceeași publicație a analizat efectele privatizării transporturilor feroviare britanice (Why Britain’s Trains Don’t Run on Time: Capitalism). Când au fost privatizate, în vremea premierului conservator John Major, s-a promis că transporturile feroviare vor deveni mai bune, mai ieftine și mai eficiente pentru navetiști, însă, scrie New York Times, acest lucru nu s-a întâmplat. „Privatizarea căilor ferate britanice este o rușine” – se arată în articol. Un sondaj recent susține că pentru 58 la sută dintre britanici, privatizarea căilor ferate este un eșec total sau parțial și doar 13% cred că este un succes parțial sau complet.

Într-un raport comandat de sindicate se arată că bugetul cheltuiește mult mai mult acum când transporturile pe calea ferată sunt private decât atunci când erau de stat. Și asta pentru că subvențiile acordate de stat se transformă mai degrabă în dividende pentru acționari decât în investiții. Dar, se întreabă autorul articolului, statul s-ar fi descurcat mai bine?

După ce rețeaua East Coast a fost renaționalizată în 2009, aceasta a devenit cea mai eficientă franciză feroviară din Marea Britanie, cu cele mai mici subvenții de la stat și cu transferuri de sute de milioane de lire pentru buget din banii de pe bilete. Când a fost privatizată, din nou, în 2015, prețul biletelor s-a dublat iar gradul de satisfacție al consumatorilor a scăzut.

În vreme ce un sondaj din 2015 constata că majoritatea britanicilor susțin renaționalizarea căilor ferate și chiar a altor utilițăți publice, autorul articolului se întreabă daca are vreun sens ca serviciile esențiale de care depinde toată lumea să fie orientate către profit. „Dovezile din acest experiment de două decenii sunt o provocare directă pentru cei care cred în superioritatea înnăscută a sectorului privat” – concluzionează articolul.