Economie Primii brazi și-au făcut loc, timid, prin piețe de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zapada si-a facut aparitia, vremea s-a racit, iar prin pietele bacauane au inceput sa apara brazii de Craciun. In Piata Mare, de exemplu, un singur comerciant s-a incumetat sa aduca pomi de iarna la vânzare. „Preturile? Depinde de brad: de la 25 de lei, cel mai ieftin, pâna la 150 de lei, cel mai scump; unul inalt, cu coroana bogata. Acum, nah!, lumea vine, intreaba si…cam atât. Suntem inainte de salarii si de pensii, de aia nu se inghesuie clientii”, imi explica vânzatorul din piata. Pomii sunt adusi tocmai de la Asau, talia acestora variind de la 1,80 metri la 4-6 metri. „Am si de 6 metri, daca vrea careva. De regula, bisericile sunt cele care cumpara asa de mari. Ii pun inauntru”, spune omul cu brazi de Craciun. Bacauanii se tem ca e prea devreme sa cumpere de pe acum brad, existând posibilitatea ca, pâna la Craciun, sa le cada acele. Un domn intre doua vârste se apropie curios si masoara din priviri un brad mai aratos. „70 de lei. E brad argintiu, tine mai mult, daca il tii la rece. Molidului ii cad acele imediat ce-l dai la caldura”, i se spune. O doamna mai in vârsta, la fel, se intereseaza de un brad la vreo doi metri. „Eeee, e singurul din piata, dar daca mai apar si altii, o sa le faca concurenta si o sa mai scada pretul. Eu am unul artificial, dar parca as vrea sa miroasa putin a Sarbatori, a cetina”, spune Aurica Lovin, pensionara de 76 de ani. 1 SHARES Share Tweet

