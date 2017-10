O vreme nebună, nebună, nebună!!! Așa spun majoritatea băcăuanilor iubitori de natură, care au încercat să petreacă cât mai mult timp posibil afară, bucurându-se de soarele blând al lunii octombrie. Vremea nu a produs transformări doar în rândul oamenilor, ci și-a pus amprenta și asupra plantelor. Pe strada Nordului din Bacău, un liliac a înflorit pentru a doua oară anul acesta, iar gălbenelele sunt mai colorate decât în vara demult apusă. Întreaga natură este în schimbare! Dacă bruma și-a spus cuvântul în rândul copacilor, pentru unele plante, căldura le-a priit schimbându-le comportamentul. Vremea, după cum spus meteorologii, se va schimba din nou în zilele următoare, anunțându-se ploi. Explozia de lumină și culoare ne-a făcut bine în tot acest timp, pentru că o dată cu încălzirea vremii și oamenii au avut alt tonus. Este inutil ca în fața unui peisaj veritabil de toamnă să mai vorbim despre astenii, viroze sau dureri reumatice specifice schimbărilor de temperatură. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.