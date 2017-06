Justitie Primarul din Livezi, în pericol să-și piardă mandatul de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primarul comunei Livezi, Gioni Crăciun, a fost trimis în judecată în două dosare penale, cu acuzaţii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, conflict de interese şi fals în declaraţii. Edilul are deja o condamnare definitivă şi din acest motiv şi-ar putea pierde mandatul. Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti l-a trimis în judecată pe primarul comunei Livezi, Gioni Crăciun, în 2015, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii îl acuză că, în calitate de primar, a întocmit şi semnat în fals o sesizare înregistrată la Primărie în numele altei persoane. Sesizarea era în legătură cu incompatibilitatea unui consilier local a cărui soție este administrator la o farmacie care funcţionează într-un spaţiu închiriat de la Primăria Livezi, încă din 2004. Edilul l-a atenţionat pe consilier că există depuse la primărie două petiţii împotriva lui în care este reclamat că s-ar afla în stare de incompatibilitate, întrucât este în acelaşi timp şi consilier local şi acţionar la FARM LIV SRL Livezi, societate care are contract de închiriere cu Primăria. Conform anchetatorilor, primarul i-a pus în vedere consilierului să demisioneze din funcție și a anunțat societatea care deținea farmacia că îi reziliază contractual de închiriere. După primirea celor două adrese, consilierul şi soţia lui au sesizat Prefectura Bacău pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra stării de incompatibilitate, iar Prefectura a sesizat la rândul ei Agenţia Naţională de Integritate (ANI). Aceasta a comunicat faptul că respectivul contract de închiriere nu intră sub incidenţa interdicţiei impuse prin Legea 161/2003. Prin urmare, consilierul respectiv nu a avut de ce să-şi dea demisia şi nici nu s-ar fi impus rezilierea contractului încheiat de farmacie. Dar s-au luat la verificat cele două „petiţii” de la care a pornit scandalul şi s-a dispus efectuarea unei constatări grafice, de către IPJ Bacău. Procurorii susțin că una dintre reclamații a fost scrisă chiar de primar. Edilul a fost trimis în judecată, iar dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Oneşti. Primarul a recunoscut în cele din urmă că persoana în numele căreia a făcut plângerea nu există în realitate. Şi în instanţă, la termenul de judecată din aprilie, Gioni Crăciun a recunoscut fapta. Astfel, pedeapsa la care a fost condamnat este de 10 luni închisoare, cu suspendare. Sentinţa poate fi atacată cu apel. Edilul a fost trimis în judecată, iar dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Oneşti. În instanţă, un martor a confirmat că existau dispute între primar şi consilier pe marginea contractului încheiat cu SC FARM LIV: „În cauză a fost audiat şi martorul D.V., care fiind prezent la Primăria Livezi aproximativ prin luna august 2015, l-a auzit pe inculpat adresându-i-se numitului L.N. că «…o să-ţi desfiinţez eu crâşma ta de aici…», martorul aflând ulterior că este vorba de farmacia familiei L.” Edilul a recunoscut în cele din urmă că persoana în numele căreia a făcut plângerea nu există în realitate. Şi în instanţă, la termenul de judecată din aprilie, Gioni Crăciun a recunoscut fapta. Astfel, pedeapsa la care a fost condamnat este de 10 luni închisoare, cu suspendare. Instanţa i-a impus edilului şi o serie de obligaţii printre care: să urmeze un curs/program de reintegrare socială, derulat de Serviciul de Probaţiune Bacău, şi să presteze muncă în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Livezi pe o perioadă de 70 de zile. Sentinţa poate fi atacată cu apel. Condamnare definitivă într-un alt dosar Primarul comunei Livezi are şi o condamnare definitivă într-un alt dosar în care a fost judecat pentru conflict de interese şi fals în declaraţii. Gioni Crăciun a fost trimis în judecată pentru fapte din 2012 când ar fi semnat un contract de concesiune servicii, în calitate de primar, prin care Asociaţia Comunală a Crescătorilor de Animale, Păsări şi a Producătorilor Agricoli „Prod Liv” Livezi (al cărei membru era) a dobândit concesionarea unei suprafeţe de 383,65 ha, obţinând ulterior subvenţii de la APIA în sumă de 428.359 lei, spun procurorii. Pentru a ascunde infracţiunea, se mai arată în rechizitoriu, edilul nu a menţionat în declaraţia de interese că este membru al acestei asociaţii. În declaraţia dată la Judecătoria Oneşti, Gioni Crăciun nu a contestat faptele, dar a susţinut că tot ce a făcut a fost în sprijinul comunităţii, deşi „a anticipat că nu este corect”. În ceea ce priveşte subvenţiile de la APIA, primarul spune că nu a avut niciun fel de beneficiu. Judecătoria Oneşti l-a condamnat pe Gioni Crăciun la 8 luni de închisoare, cu suspendare pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni. Curtea de Apel Bacău a respins apelul lui Gioni Crăciun. Deşi această sentinţă este definitivă din 31.03.2017, Prefectura Bacău nu a primit nicio informare. De-abia când am întrebat noi dacă s-a luat vreo măsură în ceea ce-l priveşte pe primar, conducerea Prefecturii a trimis adresă la instanţă. Prefectura s-a adresat Curţii de Apel Bacău Primarilor care sunt condamnaţi cu închisoarea le încetează mandatul, în baza unui ordin de prefect. Asta dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. Există o hotărâre a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) cu privire la aplicarea Legii 393 a Statutului aleşilor locali, hotărâre care stabileşte că primarii pedepsiţi cu închisoarea, chiar dacă pedeapsa e cu suspendare, îşi pierd funcţia. Decizia ÎCCJ nu face referire şi la situaţiile în care primarul beneficiază de amânarea executării pedepsei. A fost cazul primarului Gh. Tilibaşa din Glăvăneşti, care a contestat ordinul în instanţă şi a câştigat, apoi a participat la alegerile din iunie 2016 şi a fost reales. În iulie 2016, şi Curtea Constituţională a României (CCR) s-a pronunţat asupra acestei speţe. Judecătorii CCR au apreciat că un primar sau un consilier condamnat cu suspendare se plasează în afara cadrului legal de exercitare a funcţiei, indiferent de forma pedepsei (cu sau fără executare). Dacă acesta e condamnat cu suspendare dar nu-i încetează mandatul înseamnă că i se aplică un privilegiu, „împrejurare care este de natură să nesocotească prevederile art.16 alin (1), (2) și (3) din Constituție”. Cât privește cazul primarului din Livezi, Instituţiei Prefectului nu i-au fost comunicate, conform Legii 393/2004 privind statutul aleşilor locali, decizia penală nr. 423/31 martie 2017, pronunţată în dosarul nr. 304/270/2016, şi sentinţa penală nr. 678/11 octombrie 2016, pronunţată de Judecătoria Oneşti cu menţiunea „definitivă”. „Precizăm că ne-am adresat Curţii de Apel Bacău, cu adresa nr. BA/10408/09.06.2017, prin care am solicitat hotărârile mai sus menţionate, urmând ca după primirea acestora să se dispună măsuri conform prevederilor legale”, arată Maricica Luminiţa Coşa, prefectul judeţului Bacău. (Silvia Pătrăşcanu) Contactat telefonic, primarul Gioni Crăciun ne-a declarat pe de o parte că îi pare rău că a ajuns în această situaţie ingrată, dar pe de altă parte, că i s-a făcut o nedreptate. El spera că va scăpa de pedeapsă atât timp cât a recunoscut faptele: „Asta e. Nu ştiu dacă îmi voi pierde mandatul, este posibil. Aştept să văd ce măsuri ia Prefectura. Nici noi nu am primit sentinţa definitivă, probabil după ce se motivează.” 0 SHARES Share Tweet

