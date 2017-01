Începând cu ora 18:00 băcăuanii au la dispoziție, gratuit, apă potabilă în cele 8 locații de distribuire organizate de Primăria Municipiului Bacău. Centrele de distribuire funcționează în intervalul orar 09:00 – 20:00, în perioada în care se remediază avaria apărută la conducta de transport apă (Valea Uzului – Bacău). Unde se gasesc aceste centre: 1. Primăria Municipiului Bacău

2. Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Bacău

3. Teatrul Municipal Bacovia

4. Direcția Publică de Evidență a Persoanelor, Str. H. Coandă

5. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Str. Ștefan cel Mare

6. Biserica Sfântul Nicolae, Bulevardul Unirii

7. Biserica Sfântul Dumitru, Calea Mărășești

8. Biserica Sfântul Ieremia, Str. Digul Bârnat

