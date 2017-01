Obligaţia curăţării zăpezii rezultă din HCL 223/2001, art. 2, lit. e, iar asociaţiile de proprietari trebuie să o pună în practică. Astfel, preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de proprietari trebuie să le pună în vedere şefilor de scară să cureţe aleile de acces în blocuri, proprietarii să îndepărteze gheaţa şi să raporteze situaţia ţurţurilor, dacă aceştia se formează şi pun în pericol siguranţa trecătorilor. Nerespectarea acestor obligaţii se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 600 şi 1.200 de lei. Nota internă a stârnit reacţii de nemulţumire în unele asociaţii, acolo unde utilajele de deszăpezire nu au intrat deloc. „E dezastru la piaţă! Nu au curăţat nimic. Blocurile din Asociaţia de proprietari nr. 1 „9 Mai 25″ sunt dispuse în formă de U, nu avem trotuare, este domeniu public şi nu a ajuns niciun plug la noi în incintă! Aşa a fost şi în anii trecuţi. Au venit să deszăpezească când a început să se încălzească afară, când se topea deja zăpada. Dacă nu ies oamenii să-şi facă urme cu maşinile, stăm blocaţi mult şi bine”, declară Camelia Lisievici, preşedinte la Asociaţia de proprietari nr. 1 “9 Mai 25”. Sunt însă şi cazuri fericite, cum este cel al cartierului Bistriţa Lac. „Anul acesta, chiar nu am ce să spun rău despre modul cum s-a deszăpezit până acum. Deocamdată! S-au mişcat bine firmele respective, au deszăpezit trotuarele, străzile, iar de intrările în bloc s-au ocupat şefii de scară sau femeile de serviciu. Unde am şef de scară, oamenii au înţeles ce au de făcut, iar acolo unde nu am cu cine colabora, am trimis femeile de serviciu. Monitorizăm totodată acoperişurile pentru a preîntâmpina formarea ţurţurilor de mari dimensiuni, ca să nu punem în pericol siguranţa trecătorilor”, declară Dorel Trofin, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 106. Trofin spune că a aflat de la televizor de faptul că pot solicita intervenţia celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, în cazul distrugerii ţurţurilor. Altă posibilitate de a interveni la înălţime nu există. 36 SHARES Share Tweet

