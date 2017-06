Educatie Prima zi de Bac, joc de glezne de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Examenul de Bacalaureat s-a lansat ieri, marți, 6 iunie, cu prima probă, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Cum simpla prezență asigură succesul acestei probe, aceasta poate fi considerată ca o încălzire pentru ce va urma. Proba a fost relativ simplă, candidații primind un text pe care trebuiau să-l citească cu voce tare la care aveau două cerințe. Proba a fost notată cu calificative și doar cei care nu s-au prezentat sunt considerați „picați”. În aceste condiții, în majoritatea colegiilor băcăuane atmosfera era destul de relaxată, diferența fiind făcută între colegiile cu pretenții și cele cotate mai slab. Dacă într-o unitate de elită, fără să dăm nume, elevii erau preocupați de ce au făcut colegii lor și încercau să se mobilizeze maxim, în alte instituții de învățământ, mai slabe valoric, cei care urmau să fie examinați nu știau cum să scape mai repede pentru că aveau alte lucruri mai „bune” de făcut, dar în niciun caz de învățat. În total, la prima sesiune a Examenului de Bacalaureat 2017 s-au înscris 3865 de candidați. La prima probă, conform statisticilor primite de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), s-au înscris 3501 de candidați. La Proba B, cea a evaluării competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă nu s-a înscris nici un candidat. Pe 9, 12 și 13 iunie va avea loc evaluarea competențelor digitale (proba D) la care s-au înscris 3173 de candidați, iar pe 14/16 iunie se va derula proba C, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională la care vor participa 3293 de candidați. Probele scrise vor avea loc pe 26 iunie, proba scrisă la Limba și literatura română, pe 28 iunie proba obligatorie a profilului iar pe 30 iunie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării. Afișarea rezultatelor se va face pe 5 iulie, până la ora 16.00, imediat, până la ora 20.00 urmând depunerea contesatațiilor care vor fi rezolvate în intervalul 6-9 iunie. Afișarea rezultate finale va avea loc pe 10 iulie. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.