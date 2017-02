Prima înfrățire: Oficiali din Raionul Cantemir, la Poduri

Sergiu Butuc, vicepreședintele Raionului Cantemir din Republica Moldova, Roman Ciubaciuc, primarul Raionului Cantemir, și Tudor Munteanu, primarul comunei Cania, s-au întâlnit, vineri, cu oficialii comunei Poduri, județul Bacău, pentru a pune la cale o înfrățire. „Au venit într-un schimb de experiență în domeniul cultural, în luna decembrie, la Festivalul Podureanca. Atunci am discutat despre posibila înfrățire, apoi am trimis o scrisoare de intenție, iar ei au răspuns, fiind interesați de o colaborare pe termen lung”, arată Diana Albu, primarul comunei Poduri. Oaspeții din Raionul Cantemir au sosit vineri, 17 februarie, la primărie, unde au fost întâmpinați de gazde. Au fost prezenți consilieri locali, preoți, profesori și alți intelectuali din Poduri.

Festivitatea a început la ora 11 cu o slujbă de binecuvântare, în final preoții locului oferindu-le în dar invitaților o icoană a Maicii Domnului, după care au urmat discuții privind pașii care trebuie făcuți pentru definitivarea înfrățirii comunelor Poduri și Cania și un spectacol folcloric oferit de copii. "Este o premieră pentru noi, arată Diana Albu. Comuna Poduri nu este înfrățită cu nicio localitate din țară sau din afara țării. Vom avea multe de învățat unii de la alții. Înfrățirea va aduce o deschidere și o îmbogățire a cunoștințelor din perspectiva schimbului de experiență între profesorii și elevii din Cania și cei din Poduri. Cred că mai ales copiii vor avea de câștigat." Sâmbătă, a avut loc o vizită la Mânăstirea Prodomița și un nou schimb de idei privind viitoarea colaborare, după care Sergiu Butuc, Roman Ciubaciuc și Tudor Munteanu și-au luat rămas bun de la gazde și au plecat spre casă.

