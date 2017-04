Cultura ”Prietenie… pe o sfoară” la Secția pentru Copii a Bibliotecii Județene Bacău de Roxana Neagu -

Secţia pentru Copii a Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza" Bacău derulează pe tot parcursul lunii aprilie activităţi în cadrul parteneriatului educaţional naţional „Prietenie… pe o sfoară". Iniţiatorul parteneriatului, Biblioteca Județeană Braşov, a cooptat pentru acest an 20 de biblioteci judeţene, printre care și cea din Bacău. Proiectul este dedicat marelui scriitor Hans Christian Andersen, dar şi Zilei Internaţionale a Cărţii pentru copii şi vizează deschiderea orizontului celor mici către lectură, inclusiv către opera marelui scriitor. Astfel, grupurile de prichindei care vizitează Secţia pentru Copii a bibliotecii judeţene băcăuane vor avea posibilitatea de a colora poveştile lui Andersen pentru ca, la începutul lunii mai, operele de artă ale micilor cititori să se constituie într-o expoziţie „pe sfoară" la sediile bibliotecilor partenere. Albumul poveştilor este completat până acum de desenele copiilor de la Grădinita Romano-Americană, Grădiniţa "Lizuca", Grădinița "Căsuța Veverițelor", toate din Bacău, și cu cele ale copiilor de la Școala Gimnazială Luncani. Introducerea în lumea poveştilor colorate este asigurată pentru micuții artişti băcăuani de Iulia Leteanu, Cătălina Amăriuței, Elena Donici, Camelia Mancea și Nicoleta Munteanu. Mai multe detalii pe site-ul bibliotecii www.bjbc.ro sau pagina de facebook a instiuției.