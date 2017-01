Top Story Prețul RCA, umflat cu pompa, încă din Ajun - reducerea numărului de clase bonus/malus (de la 22 la 16) a determinat scumpirea asigurării auto obligatorie cu 16 până la 80 % - din mai, prețul RCA ar mai putea crește încă o dată de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Exact la final de an, prețul asigurării auto obligatorie (RCA) a crescut semnificativ. Astfel, în prezent, s-a ajuns ca un șofer care n-a înregistrat nicio daună pe vechea asigurare să achite cu 16% mai mult pentru noua poliță RCA. În plus, de luna trecută a fost introdus contractul RCA, care înlocuiește vechiul formular RCA. Contractul RCA va putea fi încheiat pentru o perioadă cuprinsă între una și 12 luni. Vechile polițe obligatorii emise până pe 22 decembrie 2016 vor putea fi folosite și după această dată, până la expirarea lor. „Este o nebunie totală cu acest contract RCA. În primul rând, pentru că nu au ajuns la noi încă noile formulare, deci suntem obligați să le folosim pe cele vechi, în ciuda noilor prevederi legale valabile de la 23 decembrie 2016. În al doilea rând, platforma unde se fac polițele RCA nu ne permite să încheiem contracte, tocmai pentru că firmele de asigurare nu și-au adaptat softul la recentele modificări apărute”, se plâng brokerii locali în asigurări. Să mai amintim și că brokerii de asigurare, în marea lor majoritate fiind cu capital românesc, au înregistrat pierderi uriașe în urma reducerii cu până la 1.000 % a comisioanelor plătite de companiile de asigurare. Cert este că noile contracte RCA vor cuprinde, pe lângă numărul și data încheierii, părțile contractului, perioada de valabilitate, limitele maxime de răspundere stabilite de către asigurător, prima de asigurare, numărul ratelor și scadența lor, intermediarul (dacă este cazul), și clasa bonus-malus în care se încadrează șoferul și discount-ul sau penalizarea aferente, numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului, numărul de identificare și statele în care documentul în cauză este valabil. „În contractul RCA, va mai fi trecută și persoana care conduce respectivul autovehicul. De exemplu, dacă proprietarul intenționează să împrumute mașina și unei alte persoane, aceasta va fi trecută în contract, cu toate datele personale de identificare. La fel și firmele vor fi obligate să înscrie numele celor care folosesc autovehicolul, iar dacă sunt mai mulți de trei șoferi, se va face un act adițional în care vor fi înscrise numele tuturor celor care utilizează mașina respectivă”, a subliniat reprezentantul local al unei firme de brokeraj în asigurări. Din martie 2017, când se discută o lege nouă a asigurării obligatorii, este posibil să se revină la vechiul sistem, cu mai multe clase de bonus (22). Până atunci, însă, să reținem că cele opt clase de bonus și opt de malus prevăzute în noul contract RCA înseamnă, de fapt, polițe mai scumpe cu 16% pentru șoferii fără nicio daună la activ. Mai exact, șoferii fără accidente vor beneficia de o reducere maximă de 34% din tariful de bază, conform noii legi, față de 50% în trecut. În schimb, după același scenariu, pentru o daună cu vătămări corporale, polița RCA va fi mai scumpă cu 80%. Ne așteaptă un an cu prețuri uriașe la RCA Veștile proaste, însă, nu se opresc aici. Astfel, după expirarea perioadei de plafonare a tarifelor RCA, de cinci luni, respectiv, după 19 mai, ne putem aștepta la o altă scumpire a tarifelor RCA. Toate acestea pot apărea pe fondul dispariției din piața de profil a societăților Astra Asigurări și Carpatica Asig, fapt considerat, pe bună dreptate, cel mai frumos cadou oferit concurenței. Crema a fost luată de austriecii de la Vienna Insurance Group (deținătorii Omniasig și Asirom) care au ajuns să controleze o treime din piața asigurărilor. Să nu uităm nici de faptul că, în timpul acestor mișcări din piață, prețurile RCA au crescut și cu 300%, permițând concurenței să înregistreze profituri uriașe. Partea proastră este că aceeași soartă, a falimentului, o așteaptă și pe City Insurance, ultimul mare asigurător RCA. Deja, acesta se arată în imposibilitatea de a susține majorările de capital (aproximativ 180 milioane lei) cerute de ASF, având probleme inclusiv cu plățile curente față de păgubiți. Or, falimentarea City Insurance ar fi un factor de presiune în plus asupra prețurilor RCA. 0 SHARES Share Tweet

