Premiul III pentru echipa „vrăncenilor” la o competiție națională de robotică

Echipa Colegiului Național „Gh.Vrănceanu” s-a întors de la competiția natională de robotică FIRST Tech Challenge cu premiul al III-lea la categoria THINK AWARD. Așa cum am prezentat în paginile cotidianului Deșteptarea, elevii băcăuani au fost singurii care ne-au reprezentat județul la acest mare concurs, organizat pentru prima oară și la nivel de licee.

Echipa a fost formată din 12 elevi și trei profesori, care au trebuit să construiască un robot ce se încadrează în tema globală stabilită de FIRST International, care anul acesta a fost #velocityvortex. Premiul echipei noastre a fost acordat pentru drumul de la idee la concepție.

„Este un premiu care a răsplătit munca susținută a întregii echipe. A fost o experiență inedită, interesantă, unică, o provocare a minții, a curajului, a fairplay-ului, a stăpânirii emoțiilor. Au fost două zile de competiție intensă în care elevii au conlucrat cu echipele din alianță în stabilirea strategiilor de joc, au schimbat impresii, au învățat cum să se perfecționeze, au legat prietenii. Impactul competiției a fost atât de puternic, de pozitiv, încât, la câteva zile după ce ne-am întors din București, unde a avut loc concursul, echipa s-a întâlnit pentru schițarea planului de construcție a următorului robot și pentru analiza celor petrecute la concurs.

Mulțumim pe această cale sponsorilor de pe plan local, Dedeman și BRD, fără de care efortul nostru ar fi fost greu să se materializeze”, ne-a declarat prof. Lăcrămioara Mărgineanu, coordonator. Au urcat pe podium Vlad Alexandru Adam (clasa a XI-a D), Alexandru Chelba (clasa a XI-a E), Ioana Sandu (clasa a XI-a E), Tiberiu Baciu (clasa a XI-a C), Raul Boboc (clasa a IX-a E), Toma Dimitrie Furdui (clasa a IX-a A), Cătălin Vornicu (clasa a XI-a D), Florin Stroilescu (clasa a XI-a D), Diana Neguriță (clasa a IX-a D), Ștefan Măgirescu (clasa a IX-a D), Eduard Filip (clasa a XI-a B) – toți de la Matematică / Informatică și Radu Caragea (clasa a IX-a F) – de la Științele Naturii, coordonați de profesorii de informatică Lăcrămioara Mărgineanu, Neli Secită și Mihaela Ciubotariu. Au participat 53 de echipe, din 48 de licee și 33 de orașe din întreaga țară.

„Prin participarea la această competiție am conștientizat importanța muncii în echipă, element sine qua non în vederea obținerii unui randament maxim în materializarea unui robot fiabil, care să îmbine cu succes cunoștințe în materie de fizică, programare și design.” (Ștefan Măgirescu)

„Pentru mine, locul 3 la secția Think Award este răsplata muncii excelente depuse de echipă. Nu contează doar premiul, ci și prieteniile dintre noi și echipe, spiritul de competiție și fairplay și oamenii minunați pe care i-am întâlnit.” (Diana Gabriela Neguriță)

„A fost o experiență frumoasă, în care am putut schimba idei și concepte despre mecanică și programare cu alți concurenți. Consider că am ce învăța din această participare și sper ca la anul, la o nouă ediție, aceste cunoștințe să-mi fie de folos.” (Alexandru Chelba)

„Premiul a însemnat o răsplată binemeritată a muncii noastre de câteva luni. Ne-am bucurat enorm când am auzit că noi, deși începători, am reușit să câștigăm un asemenea premiu.” (Alexandru Vlad Adam)

„Premiul este răsplata muncii și a efortului depus de întreaga echipă.” (Raul Boboc)

„Competiţia aceasta m-a ajutat să-mi dezvolt capacitatea de a-mi pune ideile în practică şi de a găsi mai uşor soluţii pentru problemele apărute.” (Cătălin Vornicu)

„Robotica este cel mai tare sport: al cunoștințelor, al prieteniilor și al competiției!” (Florin Alecsandru Stroilescu)

„Concursul a constituit un prilej pentru ca echipa să își poată demonstra aptitudinile în domeniul informaticii, mecanicii și proiectării, rezultatele fiind fructificate prin obținerea locului 3 la categoria Think Award. Aceste zile au rămas de neuitat.” (Dimitrie Toma Furdui)

„Pentru mine a fost una dintre experiențele care vor rămâne pentru mult timp în amintirile și poveștile mele. Este concursul care m-a încântat atât pe plan profesional, deoarece este prima mea experiență în asamblare mecanică la un astfel de nivel, cât și pe plan social, pentru că mi-am făcut o mulțime de prieteni noi cu care am petrecut momente superbe și am creat amintiri de neuitat. O experienta foarte plăcută, pe care o recomand cu placere oricărei persoane pasionate de acest domeniu.” (Tiberiu Baciu)

„A fost o experienta inedită. Sunt foarte fericită că am reușit să luăm premiul, care reprezintă o recunoaștere a muncii depuse în echipă.” (Ioana Sandu)