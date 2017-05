Premii peste premii în Concursul Național ExporIT - competiția se află la a șaptea ediție și a fost organizată de Colegiul Național „Ferdinand I” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Deși au fost în vacanță, mai mulți elevi din Bacău, dar și din alte județe ale țării au participat la Concursul Național de creativitate software și hardware, ExplorIT, organizat la Colegiul Național „Ferdinand I”. Competiția a debutat în forță cu cele două secțiuni noi: Robotică junior și Robotică senior. La secțiunea Robotică junior, desfășurată joi, pe 27 aprilie, au concurat echipele finaliste Roboprogramers cu Rafael Burcă -antrenor, Radu Cucu, Matei Ciubotaru și Andrei Iordache, Robotron, alcătuită din Călin Sascău -antrenor, Dan Albescu, David Lungu și Mihai Scorţanu, dar și UltimateRobot, cu Codruţ Gică Vereș – antrenor, Dan Alexandru și Natalia Harasemciuc. „Formatul acestui concurs s-a pliat pe cel de la concursurile internaționale de robotică: fiecare echipă a avut un antrenor și fiecare echipă a programat câte un robot conform celor 7 task-uri primite de la juriu. Deoarece punctajele celor 3 echipe au fost foarte apropiate (115, 113, 112), toate cele 3 echipe au luat premiul I.” prof. Ana Întuneric, coordonator concurs Secțiunea Robotică senior s-a desfășurat a doua zi, vineri, pe 28 aprilie. S-a dovedit a fi o secțiune de Innovation hardware și software. Această secțiune a fost precedată și de un workshop de excepție „Prezentarea familiei Arduino şi Raspberry Pi” susținut de prof. inginer drd. Gabriel Anastasiu, un profesor care transformă în realitatea ceea ce unii copii doar visează, Roboţii. La această secțiune au fost premiate 4 echipe care au prezentat roboți originali realizați și proiectați să îndeplinească obiectivele unei anumite misiuni. Premiul I a fost obținut de echipa Explorer a Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc (Ionuţ Vladimir Ungureanu, Florian Andrei Blănaru, Ionuţ Marcel Negură, coordonaţi de prof. Gabriel Anastasiu), cu un robot care poate să exploreze o altă planetă şi să recepţioneze o serie de parametri pentru a verifica dacă sunt propice vieţii. Premiul al II-lea l-a obținut echipa Explorer a Colegiului Naţional „Unirea” Focșani (Andrei Ștefan Tănasă, Mihai Dragoș Vasile, coordonați de prof. Marilena Oprea), iar premiul al III-lea a fost adjudecat de elevul Codruț Gică Vereș de la Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău (coordonat de ing. Cristi Turculeț) cu robotul său Eggbot. Echipa RobotX a Colegiului Naţional „Vrănceanu” Bacău (formată din elevii Vlad-Alexandru Adam, Ioana Sandu și Raul Boboc, coordonați de prof. Mărgineanu Lăcrămioara) s-a clasat pe locul IV. Premii pe categorii: Categoria IT: Premiul I – Claudiu Bogdan Minea (București)

Premiul II – Laura-Florina Țălină (Vrancea)

Premiul III – echipa Răzvan Ghervan și George Cojocaru (Vaslui) Categoria Media: Premiul I – Emilian Antonel Mocanu (Vrancea)

Premiul II – Andreea Panainte (Brașov)

Premiul III – Silviu Panoschi (Neamț)

Prima Mențiune – Zalan Bojte (Mureș)

