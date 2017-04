Actualitate Premieră: Pace pe frontul Iași-Bacău Consiliul Județean înființează un grup de lucru cu mediul de afaceri de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consiliul Județean (CJ) Bacău, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, a organizat o întâlnire privind „Promovarea oportunităților de afaceri bazate pe TIC în județul Bacău, în context regional”. Evenimentul, organizat la Centrul de Afaceri și Expoziții, a avut drept scop să-i aducă față în față pe reprezentanții administrației și pe cei ai mediului de afaceri, pentru constituirea unui grup de lucru comun. Au fost prezenți Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău, Maricel Popa, președintele CJ Iași și al EURONEST, Cosmin Tomozei, reprezentant al Universității „Vasile Alecsandri”, și Alina Popa, din partea Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub. Maricel Popa, președintele CJ Iași și al EURONEST, a afirmat că dezbaterea este o premieră: „Nu cred că, în ultimii 10-15 ani, cele două județe au mai organizat, împreună, evenimente care să țintească dezvoltarea comună. Iașul și Bacăul au pierdut prea mult timp într-o rivalitate cu miză mică. Cred că, astăzi, dăm împreună semnalul că am înțeles că lupta noastră nu e dacă autostrada va trece prin Iași sau prin Bacău, ci cum să avem o autostradă în Regiune. Nici Iașul, nici Bacăul nu se pot dezvolta cu adevărat singure. Sunt multe domenii, iar IT-ul e unul dintre ele, în care singura opțiune viabilă e lucrul în echipă.” El a adăugat că Iașul devine prea aglomerat pentru companiile de IT care doresc să se dezvolte, multe fiind nevoite să se îndrepte către Bacău și Suceava. Sorin Brașoveanu a propus inițierea Grupului de lucru permanent cu industria, în special cu IT-ul. În acest sens, a fost elaborat un chestionar care încearcă să identifice problemele curente cu care se confruntă oamenii de afaceri din județ, dar și nevoile de dezvoltare pe termen scurt și mediu.

„Nici o administrație nu poate fi eficientă fără un mediu de afaceri dinamic și puternic, a declarat președintele CJ Bacău. În același timp, nici companiile nu se pot dezvolta dacă autoritățile nu se implică în dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor care să genereze un mediu social și cultural atractiv. Suntem într-o ecuație în care trebuie să lucrăm împreună. Încercăm, acum, la Consiliul Județean să punem la punct o strategie care să abordeze într-o manieră integrată dezvoltarea noastră viitoare.” Conform statisticilor, 11 la sută din populația județului a migrat, dar cifra reală este mult mai mare.

„În acest context, trebuie să venim și cu o ofertă socială, culturală și de divertisment care să facă din Bacău un loc în care să-ți dorești să fii. Este foarte important pentru regiunea noastră să punem accent pe acest aspect pentru că, în fapt, este vorba despre ceea ce ne definește identitatea", a afirmat Sorin Brașoveanu. CJ Bacău este, prin ADI EURONEST, unul dintre cei 21 de membri fondatori, ca și Universitatea Vasile Alecsandri, ai Clusterului.

