Cultura Pregătiţi-vă de festival! BACĂU FEST – MONODRAME (21 – 26 aprilie 2017) de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter S-a stabilit. Festivalul Bacău Fest – Monodrame, 2017 (fostul Festival al Recitalurilor Dramatice, fosta Gala STAR, fostul festival „Valentin Silverstru”, fiecare cu naşii lui), se va desfăşura în perioada 21 – 26 aprilie. A fost îngăduit şi un buget, mărimea lui asigură, afirmă organizatorul, Teatrul Municipal „Bacovia”, desfăşurarea în condiţii bune şi la timp a tuturor spectacolelor din concurs şi a celor „extraordinare”. Imprevizibil rămâne doar numărul spectatorilor, însă, după ce am văzut la ediţiile precedente, sunt sigur că sălile de spectacole vor fi neîncăpătoare. Iată şi programul complet, comunicat de conducerea teatrului: Vineri, 21 aprilie, ora 16.30 – Deschiderea oficială, Teatrul Municipal „Bacovia”; ora 17.00, spectacol în concurs: (Teatrul „Bacovia”) – Ali Deac, 20 noiembrie, după Lars Noren, regia Eugen Jebeleanu, Teatrul „Radu Stanca”, Sibiu; ora 18.30, recital – Hotel „Decebal” – Luminiţa Bortă: Medeea, după Nina Mazur, regia Luminița Borta, Teatrul „Al. Davila”, Pitești; ora 20.30, recital, Teatrul „Bacovia” – Denise Ababei: „Ştiu că nu asta vrei să auzi”, după Carmen Dominte, regia Irina Crăiță-Mândră, Teatrul Bacovia, Bacău. Sâmbătă, 22 aprilie: ora 11.00 – Pub Valhalla – spectacol lectură Anca Szilagyi, Ștefania Mincu; ora 12.00 – Pub Valhalla – Cristine Hămbăşeanu & Șerban Melnic, laureați IDFest 2016: ora 18.00, Recital, Hotel Decebal – Emil Boroghină, Eugene Ionesco – Berenger, după Eugene Ionesco, regia Alina Hiristea, Teatrul Național Craiova;ora 20.30 – Teatrul Bacovia – Amphitrion 38, după Jean Giraudoux, regia Horia Suru, Teatrul Bacovia, Bacău. Duminică, 23 aprilie: ora 11.00 – Pub Valhalla – spectacol lectură al unui nominalizat la Concursul de Dramaturgie; ora 17.00, Concurs – Pub Valhalla – Andreea Darie, Două piese cu o femeie, după Franz Xaver Kroetz, regia Ion Mircioagă, Teatrul 7, Iași; ora 18.30, Recital – Teatrul Bacovia – Ștefan Hagimă, Spectacol extraordinar de normal…Scurta lectie de teatru; ora 20.30 – Teatrul Bacovia – Ursul, după Anton Pavlovici Cehov, regia Felix Alexa, Teatrul de Stat Constanța, cu: Dana Dumitrescu, Marius Bodochi. Luni, 24 aprilie; ora 11.00 – Pub Valhalla – spectacol lectură al unui nominalizat la Concursul de Dramaturgie; ora 17.00, Concurs – Hotel Decebal – Iulia Valentina Verdeş, Before breakfast, după Eugene O’Neill, regia Constantin Florescu, Teatrul Municipal Ariel, Râmnicu Vâlcea; ora 18.30, Concurs – Pub Valhalla – Simona Codreanu, Gări înlăcrimate:fragmente dintr-un vodevil inexistent, după Anton Pavlovici Cehov, regia Nicoleta Dănilă, proiect independent, Tg.Mures; ora 20.30, recital – Teatrul Bacovia – Cerasela Iosifescu, Obsesii, scenariu de Claudiu Sfirschi – Lăudat după Margarita Karapanou, regia Yannis Paraskevopoulos, ARCUB, București. Marţi, 25 aprilie: ora 11.00 – Pub Valhalla – spectacol lectură al unui nominalizat la Concursul de Dramaturgie; ora 17.00, concurs– Pub Valhalla – Alex Buescu, Opiniile unui clovn, după Heinrich Böll, regia Anca Maria Colțeanu, Teatrul Luni, București; ora 18.30, concurs – Hotel Decebal – Valentina Zaharia, Venus și Adonis, după William Shakespeare, regia Ioana Petre, Teatrul Mignon, București; ora 20.30 – Teatrul Bacovia – The Sunset Limited, după Cormac McCarthy, regia Andreea și Andrei Grosu, Unteatru, București, cu: Șerban Pavlu, Richard Bovnoczki. Miercuri, 26 aprilie: ora 11.00 – Pub Valhalla – Colocviu teatral; ora 18.00, recital – Hotel Decebal – Ada Lupu, Povestea păsării fără cuib, text laureat al Concursului de Dramaturgie, ediția 2016, de Ada Lupu, regia Iris Spiridon, Teatrul Național „V. Alecsandri”, Iași; ora 20.00, recital– Teatrul Bacovia – Florin Piersic Jr., O mie de motive, după Duncan Macmillan, regia Horia Suru, Club Point, București; ora 21.30 – Teatrul Bacovia – FESTIVITATEA DE PREMIERE. Anul acesta s-au introdus abonamente: 150 lei ,pret abonament pentru Recitalurile Extraordinare (6 spectacole); 75 lei, pret abonament, redus pentru pensionari – Recitaluri Extraordinare (6 spectacole). Preţurile individuale: Recitaluri extraordinare- 35 lei/loja , 30 lei/sala , 15 lei/pensionari, 8 lei elevi/studenti; Recitaluri în Concurs (6 spectacole) – 10 lei. Exceptie face spectacolul „O mie de motive” cu Florin Piersic Jr. Preturile pentru acest spectacol sunt: 50 lei, 25 lei pensionari, 15 lei elevi/studenti.

