Debut cu stângul pentru voleibaliștii Științei în 2017. Sâmbătă, băcăuanii au cedat cu 3-0 partida de acasă cu Tricolorul Ploiești. În ciuda titulaturii, gruparea prahoveană s-a prezentat cu un sextet de start compus în întregime din stranieri. Plusul de valoare al oaspeților s-a materializat cu precădere în primele două seturi câștigate la 20, respectiv 14. Cel de-al treilea parțial putea relansa, însă partida, dacă echipa antrenată de Cornel Păduraru, în rândul căreia a debutat și nou-venitul Goran Ivankovic, nu ar fi irosit patru mingi de set. Ajuns în prelungiri, actul al treilea s-a dovedit și ultimul, ploieștenii impunându-se cu 29-27 și, implicit cu 3-0. Știința: Ivkovic, Someșan, Ivankovic, Cimili, Marinca, Csoma, Ghimeș- libero. Au mai jucat: Purice, Sărăcuțu, Vițelaru, Al. Voinea. Celelalte rezultate ale etapei a 14-a: Explorări Baia Mare- Steaua 2-3, SCM U Craiova- VM Zalău 3-0, VCM P. Neamț- Arcada Galați 0-3, VC Caransebeș- Unirea Dej 3-1, CSM București- U Cluj 3-0. Clasament: 1) Steaua 36p., 2) VM Zalău 34p. (39-12), 3) Arcada 34p. (37-15), 4) SCMU Craiova 29, 5) Tricolorul 27p., 6) CSM București 25p., 7) Explorări Baia Mare 17p. (25-31), 8) VC Caransebeș 17p. (23-30), 9) Știința 11p., 10) Unirea Dej 10p. 11) U Cluj 7p., 12) VCM P. Neamț 2p. Etapa viitoare (28 ianuarie): CSM București- SCM U Craiova, U Cluj- VC Caransebeș, Unirea Dej- VCM P. Neamț, Aracada Galați- Știința, Tricolorul- Explorări Baia Mare, Steaua- VM Zalău (se joacă pe 30 ianuarie). 0 SHARES Share Tweet

