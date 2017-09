În următorii patru ani, Poşta Română va livra, la domiciliu, permise de conducere şi certificate de înmatriculare. Asta după ce Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a câştigat un contract de peste 31 milioane de lei, fără TVA, cu Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucureşti (RAAPPS) pentru livrarea la domiciliul titularilor a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare pentru MAI – DRPCIV. Poşta a mai câştigat contracte pentru transportul permiselor şi al certificatelor de înmatriculare şi în 2009 şi 2013. Cert e că livrarea documentelor este asigurată în toate localităţile din România, iar beneficiarii vor primi documentele la domiciliu, prin serviciul Prioripost, divizia de curierat rapid a Poştei Române. „Pentru persoanele fizice, predarea permiselor de conducere sau a certificatelor de înmatriculare se face pe baza actului de identitate, iar pentru destinatarii persoane juridice, corespondenţa se va preda numai persoanei împuternicite. În Municipiul Bacău, activitatea este asigurată prin Oficiul Poştal Express Bacău, cu sediul în Strada Gării, nr.13, iar în restul judeţului prin factorii poştali, la domiciliul destinatarilor”, a declarat Liviu Ciumeti, directorul Oficiului Judeţean de Poştă Bacău 0 SHARES Share Tweet

