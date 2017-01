Portret de campion: Ștefan Cozma bagă recordurile la apă

După ce a strâns 40 de medalii și a doborât șase recorduri naționale în 2016, un sportiv de la CS Nautica Bacău visează la medaliile olimpice

Are doar 11 ani, este elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” și este multiplu campion național de înot. Vorbim de Ștefan Cozma, sportiv al C.S. Nautica Bacău, cel care, în 2016, a reușit nu mai puțin de șase noi recorduri naţionale. Până la aceste reușite, Ștefan a avut mult de muncă în cei șase ani de când practică înotul.

„Prima dată am venit la bazin la vârsta de 5 ani. Am venit să învăț să înot și mi-a plăcut atât de tare încât am hotărât să practic acest sport”, ne-a povestit Ștefan Cozma, care ne-a dezvăluit faptul că probele sale favorite sunt cele de „50 m fluture” și „200 m mixt”.

Anul 2016 a fost unul fabulos pentru Ștefan Cozma care a reușit să stabilească șase noi recorduri naționale la categoria „băieți 2005”, în probele de 50 m liber, 50 m spate, 50 m fluture, 200 m mixt, 200 m crowl și cu ștafeta de 4 X 50 m mixt. Tot în 2016, Ștefan a mai avut un record național în vară pe care tot el l-a doborât în noiembrie, și un record național la 100 m fluture, rezultat care nu a fost omologat, competiția la care a fost stabilit recordul nefiind națională.

Dacă 2016 a fost anul cu cele mai bune rezultate, în care, pe lângă cele șase noi recorduri naționale a obținut 40 de medalii, trebuie spus că, în toată cariera sa înotător (Ștefan merge la competiții de la vârsta de 8 ani – n.r.), înotătorul de la CS Nautica Bacău are în palmares peste 200 de medalii. Sportivul, pregătit de Sabin Jitaru și supervizat de antrenorul Ovidiu Galeru, cel care îi are ca idoli pe băcăuanul Daniel Martin și pe Michael Phelps, care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, ne-a spus că pentru 2017 își dorește aceleași rezultate sau chiar mai bune. La finalul întâlnirii, Ștefan Cozma ne-a dezvăluit și visul său:

„Îmi doresc să câștig o medalie la Jocurile Olimpice. Nu în 2020, pentru că nu cred că voi îndeplini criteriile de vârstă, dar în 2024 mă voi lupta pentru ea. Viața mea este în bazin, de unde voi încerca să aduc cât mai multe medalii pentru țara mea. După ce voi încheia cu performanța mă voi dedica antrenoratului, să fac pentru cei ce vor veni din urmă ceea ce au făcut antrenorii mei pentru mine.”