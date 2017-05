Porți deschise pentru viitorii studenți. „Ingineria – o carieră de succes”, cu elevi și profesori universitari

Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și-a deschis larg porțile pentru elevi, în special pentru cei din anii terminali de liceu care pot deveni viitori studenți. Evenimentul face parte din campania „Ingineria – o carieră de succes”, aflată deja la a III-a ediție, coordonată de prof. univ. dr. Valentin Zichil, decan. Și, având în vedere că instituția de învățământ băcăuană este una regională, manifestarea se adresează tuturor liceelor din zona Moldovei. Dacă ieri au răspuns invitației două colegii din Bacău, în zilele următoare sunt așteptați elevi chiar și din județele limitrofe.

Ieri, începând cu ora 10.00, în amfiteatrul BI30 a Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au pășit 50 de elevi de la Colegiul Tehnic „Ion Borcea” Buhuși, coordonați de profesorii Camelia Bârlădeanu și Daniela Mihai, dar și 30 de elevi ai Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacău, sub îndrumarea prof. Adrian Frunză. În cadrul evenimentului „Ingineria – o carieră de succes”, aflat la ediţia a III-a, aceștia au interacţionat cu studenţii şi cadrele didactice, au vizitat laboratoarele şi au aflat mai multe informaţii despre posibilităţile de formare, de continuare a studiilor. „Mă bucur că elevii mei au șansa de a participa la aceste campanii de informare, pentru că așa se obișnuiesc cu tot ce înseamnă atmosfera dintr-o universitate, dar și cu programele de studii. Le recomand Ingineria, eu fiind absolventă de Politehnică, dar și absolventă de master, aici la Facultatea de Inginerie din Bacău, pentru că îi învață să valorifice anumite lucruri. Sunt convinsă ca la ora actuală este mare nevoie de ingineri, pentru că totul funcționează pe bază de inginerie”, ne-a declarat prof. Camelia Bârlădeanu.

Prezenți la această întâlnire au fost și directori de firmă, absolvenți ai acestei facultăți, care acum pot vorbi despre o poveste de succes în cariera lor. „Sunt fost absolvent al Facultății de Inginerie, o facultate care te învață cum să te descurci. Pe mine m-a învățăt și m-am descurcat. Drept dovadă e faptul că în prezent conduc o afacere, în domeniul iluminatului public, deci care are la bază ingineria. Aici am învățat despre toate instrumentele necesare să mă descurc în societate, de cum funcționează lucrurile. Trăim în vremuri tot mai tehnologice, de aceea, da, este nevoie de ingineri în toate domeniile. Analfabetul din ziua de azi nu mai e cel care nu știe să scrie și să citească, ci cel care nu se descurcă cu tehnologia”, s-a adresat celor prezenți Bogdan Marin, managerul firmei Direct Lighting. „Eu am ales să studiez Ingineria pentru că am știut că mă ajută să acumulez informații ce acum îmi sunt utile în ceea ce fac. Ingineria acoperă mai multe domenii, prin cunoștințele acumulate aici înțelegi cum funcționează multe lucruri și pot să le aplici mai ușor în practica de zi cu zi”, le-a spus și Irina Marin, tot fostă absolventă de Inginerie.

Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău face parte din reţeaua facultăţilor de învăţământ superior tehnic de stat din România. De la an la an, şi-a dezvoltat permanent aria domeniilor şi programelor de studii de licenţă și master, iar în prezent dispune de laboratoare didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ şi de laboratoare de cercetare organizate în structura centrelor de cercetare. Totodată, atât cadrele didactice, cât şi studenţii Facultăţii de Inginerie sunt cuprinşi într-o serie de programe de colaborare pe segmentul activităţii didactice şi pe segmentul activităţilor de cercetare -dezvoltare, cu o serie de parteneri externi, majoritatea din zona europeană. A doua componentă de bază a activităţii Facultăţii de Inginerie o reprezintă cercetarea ştiinţifică, care este organizată la nivelul celor patru centre de cercetare acreditate şi recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.

„Dacă anterior acestă campanie s-a adresat mediului de afaceri, autorităților locale și județene în încercarea noastră de a ne face cunoscuți, dar și de a armoniza programele de studii cu cerințele pieței muncii, acum targetul nostru sunt absolvenții de liceu. Prin această ediție a campaniei «Ingineria – o carieră de succes» încercăm să îi atragem pe elevi spre învățământul superior, să îi determinăm și să îi convingem să nu rămână doar la nivelul unei diplome de bacalaureat. Bineînțeles că promovăm oferta educațională a Facultății de Inginerie, care are o paletă largă de programe de specializări, de studii, de la inginerie mecanică, trecând prin inginerie industrială, mediu, până la inginerie economică, calculatoare, energetică, chimie care vin în întâmpinarea pasiunilor elevilor. Performanța lor în carieră va fi numai atunci când pasiunea se îmbină cu meseria. Sunt convins că astfel și viața lor va înregistra un curs ascendent. Ca profesori, sperăm ca după absolvire să rămână tot în această zonă, pentru a ne putea dezvolta. Ei sunt viitorul nostru.” prof. univ.dr.ing. Valentin Zichil, decanul Facultății de Inginerie