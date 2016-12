Social Pompierii in actiune de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Început de incendiu în municipiul Bacău Luni, 19 decembrie 2016, la ora 08:33, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău a intervenit pe strada Letea, din municipiul Bacău, în urma semnalării faptului că un spaţiu comercial a fost inundat cu fum. Imediat, la fața locului s-a deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, încadrată cu șase pompieri salvatori. La sosirea la locul intervenţiei s-a constatat faptul că fumul provenea din spatele unui tavan fals.

Militarii băcăuani au deconectat siguranțele electrice, au îndepărtat unele porțiuni din tavanul fals şi au asigurat unele măsuri complementare pentru îndepărtarea oricărui pericol.

Misiunea a fost finalizată la ora 09:10.Cauza probabilă a evenimentului a constituit-o un scurtcircuit electric produs la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător. De menționat este faptul că, la locul intervenţiei s-a deplasat şi echipajul S.M.U.R.D. din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău, fără a fi necesară intervenţia acestuia. Incendiu magazie în municipiul Bacău Luni, 19 decembrie a.c., la ora 18:26, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în municipiul Bacău, strada Zimbrului, în urma producerii unui incendiu în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 44 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, încadrate cu opt pompieri salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului unei magazii , dar și la materiale combustibile (cherestea) aflate în interior.

Incendiul a fost lichidat la ora 19:03. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații deschise, au ars circa 15 mp din acoperişul anexei şi cherestea care se afla depozitată în interiorul acesteia. Incendiu în comuna Vultureni Luni, 19 decembrie 2016, la ora 18:36, Garda de Intervenție Podu Turcului a fost solicitată să intervină în comuna Vultureni, sat Lichitişeni, în urma producerii unui incendiu în gospodăria la locuinţa unei femei, în vârstă de 77 de ani. La fața locului s-a deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, încadrată cu șase pompieri salvatori. La sosirea echipajului la locul intervenţie s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la acoperişul unei anexe cu destinaţia bucătărie de vară.

Incendiul a fost lichidat la ora 19:38. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă amplasarea necorespunzătoare ori neprotejarea termică a unui burlan de fum faţă de materiale combustibile, au ars circa 30 de metri pătrați din suprafața acoperișului bucătărie. Incendiu anexă în comuna Cleja Luni, 19 decembrie a.c., la ora 19:34, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în comuna Cleja, sat Valea Mică, în urma producerii unui incendiu în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 44 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, încadrate cu opt pompieri salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la acoperişul unei anexe cu destinaţia magazie.

Incendiul a fost lichidat la ora 20:16. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un coş de fum defect sau necurăţat, au ars aproximativ 10 metri pătrați din suprafața acoperișului anexei şi s-au deteriorat pereţii acesteia. Misiune deblocare ușă acces Luni, 19 decembrie 2016, la ora 20:02, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău

s-a deplasat în municipiul Bacău, strada Aleea Electricienilor, în urma semnalării faptului că un minor (7 ani) a rămas blocat într-un apartament, situat la etajul al III-lea al unui bloc de locuinţe. La sosirea la locul intervenţiei a pompierilor salvatori, minorul a deschis uşa locuinţei. Început de incendiu în municipiul Bacău Luni, 19 decembrie a.c., la ora 22:16, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în municipiul Bacău, strada Victor Babeş, în urma producerii unui incendiu la locuinţa unei femei, în vârstă de 82 de ani. Imediat, la fața locului s-a deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, încadrată cu șase pompieri salvatori. La sosirea echipajului la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la nivelul coșului de fum.

Incendiul a fost lichidat la ora 22:40. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un coş de fum necurăţat, au ars funinginea și depunerile din interiorul acestuia. Transport persoană supraponderală Luni, 19 decembrie 2016, la ora 22:25, un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti a intervenit în municipiul Oneşti, strada Republicii, pentru a transporta o persoană supraponderală, un bărbat, în vârstă de 74 ani. Pacientul a fost transportat de către pompierii militari din apartamentul acestuia, situat la etajul IV al unui bloc de locuințe, până la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, în vederea acordării îngrijirilor medicale şi transportului la spital. Incendiu autoutilitară în comuna Letea Veche Marți, 20 decembrie a.c., la ora 00:08, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău a fost solicitată să intervină în comuna Letea Veche, sat Ruşi-Ciutea, în urma producerii unui incendiu la o autoutilitară aparţinând unui bărbat, în vârstă de 27 de ani. Imediat, la fața locului s-a deplasat o autospecială de intervenție cu apă și spumă, încadrată cu șase pompieri salvatori. La sosirea echipajului la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta cu violență în partea din față (motor și bord) a autoutilitarei.

Incendiul a fost lichidat la ora 00:40. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un scurtcircuit electric la un conductor electric defect sau neizolat corespunzător, a ars autoutilitara în proporție de circa 90%. Incendiu în comuna Căiuți Marți, 20 decembrie 2016, la ora 00:39, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Onești a fost solicitată să intervină în comuna Căiuţi, sat Popeni, în urma producerii unui incendiu în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 44 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, încadrate cu șapte pompieri salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la un adăpost de animale cu pereţii din paiantă şi acoperişul cu astereală din lemn şi învelitoare din plăci de azbociment.

Incendiul a fost lichidat la ora 04:01, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Căiuţi. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un scurtcircuit produs la un conductor electric defect sau neizolat corespunzător, au ars adăpostul de animale pe o suprafaţă de circa 60 mp şi circa 4 tone plante furajere depozitate în interiorul acestuia. Activitatea echipajelor SMURD În perioada 19.12.2016, ora 07.00 – 20.12.2016, ora 07.00, echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al judeţului Bacău au avut 21 intervenţii de acordare a primului ajutor calificat şi de transport al pacienţilor la unităţile de primiri urgenţe din judeţ, astfel: SMURD Bacău – 9 intervenții în municipiul Bacău și câte o intervenție în comunele Bereşti Bistriţa, Cleja și Odobeşti; SMURD Sascut – o intervenție în comuna Sascut; SMURD Onești – o intervenție în municipiul Onești și câte o intervenție în comunele Livezi, Coţofăneşti și Căiuţi; SMURD Moinești – câte o intervenție în comunele Bereşti Tazlău și Zemeş; SMURD Comănești – o intervenție în comuna Palanca; SMURD Podu Turcului – o intervenție în comuna Vultureni. 0 SHARES Share Tweet

