Multimedia Pompierii băcăuani, la lopată de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Personalul ISU și al Detașamentului de Pompieri Bacău a pus mâna pe lopeți și a curățat zăpada de pe trotuarele din fața sediului și din curtea interioară. 1 of 20 FOTO: ISU Bacău 13 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.