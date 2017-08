Ieri, in jurul orelor 11.00, politistii locali aflati in exercitarea atributiunilor de serviciu in Piata Centrala au fost sesizati de catre o persoana, ca in zona sectorului citrice a fost gasit un portofel.

Politistii au preluat accesoriul in prezenta unui martor si la verificare s-a constatat ca acesta continea suma de 104 lei, o carte de identitate, un card bancar, un abonament transport public, un card de sanantate si mai multe carduri de fidelitatate.

Pe baza documentelor din portofel a fost identificat proprietarul acestuia, in persoana doamnei, S. Natalia, de 83 ani, din Bacau,care a fost contactata telefonic si invitata la sediul Politiei Locale pentru a intra in posesia portofelului.

Avand in vedere ca dumneaei nu se putea deplasa in oras, date fiind temperaturile excesive si varsta inaintata, politistii au mers astazi, in jurul orelor 10.00, la locuinta acesteia si i-au inmanat portofelul.