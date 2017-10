Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău s-a transformat, pentru o seară, într-un fascinant laborator de ştiinţe, aducând în faţa băcăuanilor ultimele invenţii din domeniul IT, toate într-un eveniment la care au participat şi poliţiştii Inspectoratului Judeţean Bacău. Cea de-a X-a ediţie a Nopţii Cercetătorilor a avut loc vinerea trecută în România, fiind prima de acest fel în Bacău. An de an evenimentul a crescut alăturându-se tot mai multe oraşe organizatoare şi tot mai mulţi participanţi. „Noaptea Cercetătorilor” este un proiect partenerial iniţiat de Uniunea Europeană ce se desfăşoară în toate ţările membre şi afiliate în cea de-a patra zi de vineri din luna septembrie. Scopul este acela de a aduce împreună cât mai mulţi oameni care, într-un cadru bine definit, să interacţioneze cu ştiinţa.

Poliţiştii băcăuani au spus prezent la invitaţia organizatorilor unde au prezentat laboratorul criminalistic mobil şi au organizat diverse activităţi dedicate copiilor, prin care aceştia să înveţe să recunoască pericolele şi să nu cadă victime ale infracţiunilor. De asemenea, în urma unor concursuri interactive, copiii care au ştiut să răspundă la întrebările adresate de poliţişti, care au vizat siguranţa rutieră sau siguranţa la şcoală şi acasă, au primit insigne cu inscripţia „Poliţist Junior" sau legitimaţii de poliţist pentru o zi. Totodată, poliţiştii au adus la cunoştinţa participanţilor principalele campanii de prevenire derulate în următoarea perioadă, au promovat recomandări preventive şi au distribuit materiale cu caracter informativ. Astefel, pentru o seară, poliţiştii de prevenire şi criminalişti au interacţionat direct cu publicul, promovând un concept de bază al poliţiei – PREVENIREA.

