Polițiști suplimentari pe străzile Bacăului

Peste 250 de poliţişti, suplimentar față de dispozitivul curent, vor fi la datorie în noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta siguranța cetăţenilor.

În perioada 31 decembrie 2016 – 2 ianuarie 2017, peste 750 de poliţişti vor acționa, suplimentar față de dispozitivul curent de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta liniştea cetăţenilor şi pentru a interveni atunci când sunt sesizaţi cu privire la comiterea unor fapte antisociale.

Din totalul poliţiştilor angrenaţi suplimentar, 535 sunt poliţişti de ordine publică, 129 de poliţişti sunt de la rutieră, iar 137 sunt de la celelalte structuri, respectiv: investigaţii criminale, investigarea criminalității economice, luptători de intervenţie rapidă şi poliţişti de la arme, explozivi şi substanţe periculoase.

Cu prilejul Revelionului, la nivelul judeţului sunt preconizate a se desfăşura 30 de manifestări publice (concerte, spectacole de datini şi obiceiuri de iarnă), la care sunt aşteptate să participe aproximativ 35 000 de persoane.

De asemenea, polițiștii vor monitoriza traficul rutier, pe toate drumurile naționale şi județene, pentru fluidizarea circulaţiei şi prevenirea evenimentelor rutiere.

Recomandăm tuturor cetățenilor să adopte o conduită corectă în această perioadă și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în trafic.

