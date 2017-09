Tribunalul Bacău l-a condamnat pe agentul de poliţie S.G., acuzat de luare de mită, la 3 ani închisoare, cu suspendare. Timp de 5 ani, poliţistul nu mai are dreptul de a-şi exercita profesia. De asemenea, el va trebui să muncească în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 zile, la Primăria Oneşti. Şi Parchetul, şi poliţistul au făcut apel. S.G. a fost trimis în judecată în martie, pentru luare de mită, şi a stat în arest preventiv circa o lună. Ancheta a pornit după ce o persoană a sesizat la DGA — SJA Bacău faptul că un agent de poliţie i-ar fi pretins o sumă de bani, cu titlu de mită, pentru o soluţie rapidă într-un dosar penal. Procurorii spun că denunţătorul ar fi fost implicat, la începutul anului, într-un accident de circulaţie soldat cu două victime şi pagube materiale. În acest context, poliţistul i-ar fi pretins acestuia o sumă de bani pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu cu privire la cercetările efectuate în urma accidentului şi pentru a urgenta soluţionarea dosarului penal. S.G. a fost prins în flagrant în timp ce primea de la denunţător suma de 2.575 lei. 41 SHARES Share Tweet loading...

