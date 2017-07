Rezultatele de la Bacalaureatul din acest an, care au plasat judeţul Bacău pe locul doi pe ţară, după procentul de promovare al examenului, nu au rămas neobservate de politicieni, care au dorit să-i felicite pe elevi dar şi pe cadrele didactice pentru această performanţă. „Felicitări elevilor din Municipiul Bacău pentru rezultatul foarte bun de la examenul de Bacalaureat! Municipalitatea susţine prin măsuri concrete educaţia (transport în comun gratuit pentru elevi, burse şcolare, investiţii în infrastructură şcolară)” – a scris Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, pe pagină să de Facebook. „Felicitări echipei de la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean, un real partener al Municipiului Bacău. Felicitări conducerilor Colegiului Vasile Alecsandri şi Colegiului Gheorghe Vrânceanu, ambele cu promovabilitate 100%. Mult succes la admiterea în facultăţi tuturor elevilor băcăuani!” Şi preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Sorin Braşoveanu, a dorit să felicite elevii şi cadrele didactice:

„Dragi elevi, dragi profesori, dragi părinţi Ce mult înseamnă să va putem felicita pentru onorantul loc 2 obţinut pe ţară la rezultatele examenului de Bacalaureat!

Ce mult înseamnă să ştim că avem potenţial, că ne putem mândri cu unii dintre cei mai buni copii, profesori şi părinţi! Ce mult înseamnă să poţi spune că şcoala băcăuană este reprezentativă pentru România şi că suntem termen de comparaţie pentru alte judeţe şi, de ce nu, pentru întregi zone din ţară! Doresc să vă felicit din tot sufletul, vreau să vă transmit tuturor că ne străduim să facem tot ceea ce este posibil ca voi, copiii, să va urmaţi visele şi aici, acasă!

Felicitări încă o dată, şi vă doresc mult succes tuturor!" Instituţia Prefectului a postat, la rândul sau, un mesaj de felicitare pe pagina de Facebook: „Conducerea Instituţiei Prefectului felicită elevii, cadrele didactice, familiile elevilor şi echipa Inspectoratului Şcolar judeţean Bacău pentru rezultatele deosebite obţinute în această sesiune a examenului de Bacalaureat. Locul al doilea la nivel naţional, ca procent al absolvenţilor de liceu care au luat Bacalaureatul din prima sesiune , ne face mândri,ne onorează şi ne obligă totodată! Felicitări!" Dragoş Luchian , preşedintele organizaţiei municipale PNL Bacău a felicitat, la rândul său, absolvenţii şi profesorii: „Felicitări, dragi elevi băcăuani pentru rezultatele deosebite care clasează judeţul Bacău pe locul al doilea în ţară după rezultatele la bacalaureat! Felicitări în egală măsură profesorilor şi părinţilor şi succes mai departe!" Senatorul Dragoş Benea, liderul organizaţiei judeţene PSD Bacău, a adresat, la rândul sau, felicitări: „Felicitări tuturor elevilor şi cadrelor didactice din judeţul Bacău! Judeţul Bacău este pe locul II la nivel naţional după Sibiu, înaintea judeţelor Cluj şi Iaşi. Felicitări elevilor, profesorilor şi părinţilor pentru rezultatele de la examenul de bacalaureat. 83,54% (faţă de 80% în 2016) este cel mai bun rezultat din istoria învăţământului băcăuan. Felicitări echipei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău pentru felul în care au implementat fondurile europene ce au că obiectiv direct o mai bună pregătire a elevilor pentru examenul de evaluare naţională şi bacalaureat".

