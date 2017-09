O nouă ședință de Consiliul Local Bacău a avut loc joi, 28 septembrie. În locul primarului Cosmin Necula, aflat în concediu de odihnă, cel care a condus ședința a fost viceprimarul Constantin Scripăț. Un proiect venit pe ultima sută de metri a fost votat primul, deoarece viza un caz de forță majoră: acordarea unui ajutor de urgență unui băcăuan a cărui apartament a fost afectat de un incendiu. Consilierii au votat acordarea a 36.000 de lei pentru ca proprietarul apartamentului – pensionar – să-și refacă locuința. În cadrul ședinței s-au discutat și probleme mai ,,vechi” care au rămas nerezolvate și care au reușit să treacă în final de votul consilierilor prezenți la ședință deși au fost și câteva argumentări mai tăioase. În ședința de joi a fost votat și proiectul care realocă 27 de locuințe ANL după ce s-au făcut verificări și s-a constatat că beneficiarii inițiali nu mai coincideau cerințelor impuse. Acestora li s-a solicitat să elibereze unitățile locative, urmând să le fie înmânate celor care îndeplinesc condițiile pentru a primi o locuință socială. Tot în ședința de ieri a fost aprobată construcția străzii Corbului, dar și a străzii Poet Cârlova. În cadrul ședinței nu au fost uitate nici cuplurile care au împlinit 50 de căsătorie, urmând să le fie înmânate Diploma de Onoare și premiul de 500 de lei tot din bugetul local al municipiului Bacău. Problema parcării supraterane din zona Autogării Bacău a fost tranșată rapid, pentru că, de data aceasta, era nevoie doar de o majoritate simplă iar liberalul Bogdan Crețu, cel care a votat împotrivă data trecută, a ieșit din sală în timpul votului. Două proiecte inițiate de PNL, cel referitor la publicarea pe site-ul Primăriei a facturilor ONG-urilor care primesc finanțări de la Consiliul Local și cel referitor la eliminarea taxelor de participare la licitații, au fost respinse la vot, după ce au fost dezbătute furtunos cu argumente de o parte și de alta. Cel puțin problema eliminării taxelor de licitație a stârnit pasiuni puternice, mai ales după ce liberarul Mircea Fechet l-a „săgetat” pe viceprimarul Scripăț cu unele argumente care l-au determinat pe cel vizat să reacționeze și să spună că una e politica și alta e administrația: „Primăria oferă un spațiu în piețe, dar nu și garanția că afacerea va merge” , a explicat Scripăț, spunând că municipalitatea nu poate aștepta luni de zile până când o firmă se decide să aducă actele necesare încheierii unui contract și până atunci să închirieze spațiul doar pe baza unei declarații pe propria răspundere. Un nou consilier a depus jurământul După demisia consilierului Codrin Costan, PSD a desemnat în locul acestuia următorul candidat de pe listă, Laur Șova Gâțu. Acesta a depus jurământul de credință cu mâna pe Biblie și pe Constituție și a luat loc, apoi, alături de consilieri. 1 SHARES Share Tweet

