Multimedia Poliția locală a dat iama printre boschetari de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 1 of 5 Ca urmare a sesizarilor primite de la cetateni si a autosesizarilor din teren, politistii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica impreuna cu salariati ai Societatii de Servicii Publice Municipale Bacau, au desfasurat, ieri, 20.07.2017, intre orele 06.00- 13.00, o actiune ce a vizat eliminarea de pe domeniul public a mai multor adaposturi improvizate de oamenii strazii. Cu prilejul actiunii au fost verificate si salubrizate un numar de 8 locatii, in care se aflau astfel de adaposturi improvizate, fiind legitimate un numar de 22 de persoane si aplicate 12 sanctiuni contraventionale in cuantum de 1070 lei, pentru nerespectarea regulilor de curatenie pe raza municipiului Bacau. Au fost eliminate de pe domeniul public, adaposturile improvizate din zonele : Alexandru cel Bun, Tic- Tac, Cornisa Bistritei, Alunului, Garofitei, Nufarului si Cartierul CFR. 35 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.