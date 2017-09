Urmărit naţional, depistat de poliţişti La data de 20 septembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Bacău au depistat într-un imobil din localitate un bărbat de 36 de ani, din comuna Oniceni, care era urmărit naţional.

Bărbatul se sustrăgea de la executarea mandatului de arestare preventivă emis de Judecătoria Roman.

Cel în cauză a fost predat poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ. Cercetat de poliţişti pentru conducere cu permisul suspendat La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 16.30, polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au depistat un bărbat de 70 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ştefan cel Mare.

Din verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat. Depistat de poliţişti în timp ce transporta material lemnos fără documente La data de 20 septembrie a.c, poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Brusturoasa au depistat un bărbat de 33 de ani, din localitate care transporta cu un atelaj hipo cantitatea de 2,65 m.c. lemn, specia fag pe raza comunei.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti cu privire la provenienţa materialului lemnos a rezultat că bărbatul în cauză nu deţinea documente de provenienţă şi transport.

Faţă de cel în cauză s-a luat măsura sancţionării contravenţionale şi confiscarea materialului lemnos în valoare de 451 lei care a fost lăsat în custodia Ocolului Silvic Comăneşti.

