Poliția în acțiune

Dosar penal la regimul rutier

La data de 22 iunie a.c., în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Postului de Poliţie Stănişeşti au oprit în trafic un autoturism care circula pe DJ 241A, pe raza comunei Vultureni.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 59 de ani, din Bacău, sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Adjud în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Posesor al unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, identificat și reținut de polițiști

La data de 22 iunie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 10 Poliție Rurală Ştefan cel Mare au depistat un tânăr de 20 de ani, din comuna Căiuţi care poseda mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Oneşti.

Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Cel în cauză a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău.

La volan sub influenţa alcoolului

La data de 22 iunie a.c., în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au oprit în trafic un autoturism care circula pe DJ 115, pe raza comunei Mănăstirea Caşin.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 65 de ani, din localitate, sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Oneşti în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Autori de furt prinşi în flagrant de polițiști

La data de 22 iunie a.c., polițiștii oneşteni au identificat şi depistat un tânăr de 19 ani, din judeţul Vrancea şi unul de 15 ani, din Oneşti, bănuiţi de comiterea infracţiunii de furt.

Tinerii au sustras bunuri din trei autoturisme parcate pe raza municipiului Oneşti.

Bunurile găsite asupra tinerilor au fost ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Bărbat bănuit de furt, identificat de poliţişti

La data de 22 iunie a.c., poliţişti din cadrul Poliției Moineşti au identificat un bărbat de 39 de ani, din comuna Strugari, bănuit de comiterea infracţiunii de furt.

Din cercetările efectuate a rezultat că bărbatul care se deplasa cu un autoturism pe raza localităţii Moineşti, a oprit la o unitate de alimentare cu carburant şi a alimentat fără a achita contravaloarea carburantului, cauzând un prejudiciu în valoare de 100 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se continua cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Eveniment rutier pe fondul neasigurării la efectuarea manevrei de întoarcere

La data de 22 iunie a.c., în jurul orei 11:30, polițiști din cadrul Postului de Poliţie Blăgeşti au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe raza comunei.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și din primele cercetări efectuate a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Mărgineni, care conducea un autoturism pe raza satului Blăgeşti, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de întoarcere şi a surprins şi accidentat un bărbat de 77 ani, din localitate, care se deplasa regulamentar în calitate de pieton.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului care a fost transportat la Spitalul Buhuşi, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,05 mg/l alcool pur in aerul expirat şi i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a intocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Tânăr prins în flagrant de polițiști

La data de 22 iunie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat şi identificat un tânăr de 21 ani, din localitate, bănuit de comiterea infracţiunii de furt.

Tânărul a sustras bandourile ornament de pe un autoturism parcat pe raza localităţii.

Bunurile sustrase au fost identificate pe autoturismul tânărului în cauză, prejudiciul în valoare de 400 de lei fiind astfel recuperat.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.