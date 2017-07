Autor de furt prins în flagrant de polițiști La data de 19 iulie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliţie Scorţeni au identificat şi depistat un tânăr de 24 ani, din localitate, bănuit de comiterea infracţiunii de furt.

Bărbatul a sustras din curtea locuinţei unei femei de 63 de ani, din Scorţeni, o ovină, poliţiştii identificând autorul şi găsind asupra sa bunul sustras.

Prejdiciul în valoare de 200 de lei a fost recuperat şi predat păgubitei.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Depistat de poliţişti sub influenţa alcoolului La data de 19 iulie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat un bărbat de 55 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 119B din comuna Sarata, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge și stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanţe. Autorul unui furt de telefon depistat de polițiști La data de 19 iulie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliţie Zemeş au identificat şi depistat o femeie de 45 de ani, din localitate, bănuită de comiterea infracţiunii de furt.

Femeia a sustras un telefon mobil dintr-un magazin din localitatea Zemeş ce aparţinea unei localnice de 48 de ani, ce efectua cumpărărturi.

Poliţiştii au recuperate bunul sustras, în valoare de 500 de lei şi l-au predat păgubitei.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Depistaţi şi reţinuţi de poliţişti pentru comiterea infracţiunii de furt calificat La data de 19 iulie a.c., poliţiştii oneşteni au prezentat Judecătoriei Oneşti doi tineri, unul de 19 ani şi unul 27 ani, ambii din comuna Berzunţi cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate a rezultat că cei doi tineri sunt autorii a trei infracţiuni de furt. Aceştia au sustras bunuri din trei locuinţe situate pe raza comunei Livezi.

Bunurile sustrase au fost recuperate partial şi restituite părţilor vătămate.

