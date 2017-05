Poliția in acțiune

Eveniment rutier- Bacău

La data de 26 mai a.c., în jurul orei 12.00, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier, pe strada 9 Mai.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un tânăr de 20 ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai, a surprins şi accidentat o localnică de 40 ani, care a traversat strada prin loc nepermis şi fără să se asigure.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Atât conducătorul auto, cât şi victima au fost testaţi cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat şi li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

•

Posesor al unui mandat de executare depistat de poliţişti

La data de 26 mai a.c., polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti au identificat și reținut un bărbat de 51 de ani, din comuna Bereşti-Tazlău, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Moineşti.

Bărbatul în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de patru luni pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie și a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

Material lemnos confiscat de polițiști

La data de 25 mai a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier Bacău au depistat în trafic, pe raza localității Sascut, un bărbat de 36 de ani, din judeţul Vrancea, care transporta, cu o autoutilitară, cantitatea de 23,16 mc material lemnos, speciile fag şi gorun, pentru care nu deținea documente de proveniență și transport.

Bărbatul în cauză a fost sanționat contravențional cu amendă în valoare de 15.000 de lei, iar materialul lemnos a fost confiscat.

•

Sancţionaţi de poliţişti pentru transport de persoane fără licenţă

La data de 26 mai a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier Oneşti au depistat un bărbat de 42 de ani, din comuna Caşin, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Calea Scutarului din localitate.

Din verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză transporta persoane în regim taxi, pe ruta Oneşti- Mânăstirea Caşin, fără a deţine documente legale de transport persoane.

Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1000 lei şi i-au fost reţinute plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare pentru o perioadă de şase luni.

La data de 26 mai a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier Oneşti au depistat un bărbat de 54 de ani, din comuna Caşin, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Calea Scutarului din localitate.

Din verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză transporta persoane în regim taxi, pe ruta Oneşti- Mânăstirea Caşin, fără a deţine documente legale de transport persoane.

Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1000 lei şi i-au fost reţinute plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare pentru o perioadă de şase luni.

Depistat de poliţişti la volan sub influenţa alcoolului

La data de 26 mai a.c., în jurul orei 16.30, polițiști din cadrul Poliţiei Oneşti au depistat în flagrant un bărbat de 66 ani, din judeţul Prahova, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Bacăului din localitate.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Oneşti, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Totodată, s-a stabilit că bărbatul aflat la volanul autoturismului în cauză, avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat.

•

Dosar penal la regimul rutier

La data de 26 mai a.c., în jurul orei 20.00, polițiști din cadrul Poliţiei Moineşti au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Lucăceşti din localitate.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un localnic de 39 ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Moineşti în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

•

La volanul unui autoturism cu număr provizoriu expirat

La data de 27 mai a.c., în jurul orei 00.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat un tânăr de 20 ani, din localitate, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Nicolae Bălcescu.

Din verificări s-a stabilit că tânărul în cauză conducea un autoturism având numărul provizoriu expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

•

Tânără depistată la volanul unui autoturism fără a deţine permis de conducere

La data de 26 mai a.c., în jurul orei 23.30, poliţişti din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat o tânără de 21 de ani, din comuna Mărgineni, care conducea un autoturism pe DJ 119 B, pe raza localităţii Luizi Călugăra.

Polițiștii au stabilit că tânăra în cauză nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule şi că, autoturismul i-a fost încredințat acesteia spre conducere de către un tânăr de 28 de ani, din Bacău, pasager în partea dreaptă faţă a autoturismului.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără a deţine permis de conducere și încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere unei persoane despre care ştie că nu are dreptul de a conduce vehicule.

•

Autorii unui furt identificaţi de poliţişti

La data de 27 mai a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliţie Zemeş au depistat în flagrant doi localnici, unul de 18 ani şi altul de 34 de ani, precum şi un tânăr de 17 ani, din comuna Blăgeşti în timp ce sustrăgeau patru cupoane ţeavă metalică în lungime de 4 metri fiecare.

Prejudiciul în valoare de 640 de lei a fost recuperat şi predat reprezentanţilor societăţii comerciale păgubite.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.