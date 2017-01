Nici juriul, nici Ovidiu Genaru nu se dau bătuţi. Pentru a cincea oară, poetul băcăuan a fost nominalizat la câştigarea Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu”, pentru Opera Omnia. Ca în fiecare an, Uniunea Scriitorilor din România organizează, în cadrul “Zilelor Eminescu”, desfăşurate în perioada 13-15 ianuarie de Primăria şi Consiliul Judeţean Botoşani, Gala decernării Premiului Naţional de Poezie“Mihai Eminescu”. Juriul USR a nominalizat opt poeţi, pe care îi prezentăm în ordine alfabetică: Mircea Cărtărescu, Ovidiu Genaru, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Marta Petreu, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Lucian Vasiliu. La ediţia de anul trecut a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, scriitorul Mircea Cărtărescu a refuzat nominalizarea de la Botoşani, premiul fiind atribuit poetului şi criticului literar Gheorghe Grigurcu. “Sunt şi în acest an nominalizat la Premiul Naţional de Poezie “Mihai Eminescu”. Pentru a cincea oara. Pe 15 ianuarie 2017, se alege laureatul la Botoşani. Voi fi acolo alături de ceilalţi 8 nominalizaţi. Cu Dumnezeu înainte!”, ne-a spus Ovidiu Genaru, la plecarea spre Botoşani. Pe lângă premiul în valoare de 30.000 de lei, câştigătoul va fi desemnat şi Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani. Vom reveni cu marea veste, în ediţiile următoare. 1 SHARES Share Tweet

