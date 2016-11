PNL Bacau si-a lansat candidatii la parlamentare

Gheorghe Falca, primarul Aradului si seful de campanie al PNL si Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea au venit ieri in Bacau pentru a lansa oficial candidatii la alegerile parlamentare ai PNL Bacau. Intrunirea a avut loc la Teatrul de Vara, in prezenta a peste o mie de simpatizanti sau membri liberali.

Intr-o conferinta de presa care a precedat lansarea, Ilie Bolojan si Gheorghe Falca au vorbit despre diferentele esentiale intre PNL si principalul competitor PSD, dar si principiile de guvernare ale liberalilor intr-un viitor guvern.

„Am venit in Bacau cu respectul care se cuvine unui municipiu care impreuna cu alte 20 de orase contribuie la realizarea a doua treimi din PIB-ul României. Ne propunem ca viitorul Guvern sa creeze conditii ca oamenii sa se realizeze in România prin munca lor”, a explicat Ilie Bolojan. Solutia liberala ar fi crearea infrastructurii, pentru ca oferta de munca sa ajunga in Moldova, nu oamenii sa plece de aici in cautarea joburilor, iar statul sa nu mai „agate” angajatorul si angajatul, lucru care s-ar putea face prin intermediul unui Cod al Muncii mai flexibil.

Gheorghe Falca a declarat ca in 11 decembrie, „lupta se va da intre a ne dezvolta pe principii economice sanatoase sau o guvernare bazata pe asistenta sociala. Vrem descentralizare, debirocratizare si preventie – statul nu trebuie sa stea la pânda, ci sa ne ajute sa ne dezvoltam”.

Liderii PNL Bacau au vorbit despre necesitatea unor parteneriate cu Ardealul, acolo unde exista modele de dezvoltare in care munca este cel mai bun stimulent. „Pioritatea 0 a parlamentarilor bacauani va fi de a scoate Bacaul din saracie”, a punctat presedintele PNL Bacau, Ionel Palar.