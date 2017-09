În Piața Centrală și Parcul Catedralei apar toalete ecologice

– containere cu șase toalete ecologice urmează să fie montate în cele două zone

aglomerate – conducerea primăriei a decis să facă acest pas la solicitarea băcăuanilor Cum mulți cititori ne-au scris pe adresa redacției despre lipsa toaletelor publice din Parcul Catedralei și Piața Centrală, am căutat răspunsuri la administrația locală. Băcăuanii reclamau existența unei toalete ecologice în vecinătatea locului de joacă, însă, nu înțelegeau de ce aceasta este închisă cu lacătul și nu poate fi folosită măcar de copii. Se pare că, toaleta ecologică din vecinătatea Parcului Catedralei (acea cutie albastră) nu este a Primăriei Bacău. Reprezentanții municipalității declară că toaleta aceea ar fi aparținut unei firme care a executat în zonă lucrări în regim de șantier. Căutând răspunsuri la solicitarea cititorilor, i-am abordat pe reprezentanții municipalității, iar veștile sunt promițătoare. În maxim două săptămâni, băcăuanii vor avea acces la noi toalete publice. „Într-o săptămână, maxim două, în Parcul Catedralei va fi amplasată o baterie cu șase toalete publice, care va deservi nevoile băcăuanilor ce frecventează această zonă. Un container similar va fi montat în apropierea Pieții Centrale, existând cerere și în acea zonă extrem de aglomerată. Nu se știe deocamdată locul în care vor fi amplasate, urmând să fie identificate zonele cu utilități”, declară Sonia Pavelescu, purtător de cuvânt la Primăria Bacău. Băcăuanii care frecventează Parcul Catedralei spun că se impune o toaletă la locul de joacă sau în apropierea acestuia pentru că nu au unde să-i ducă pe copii pentru nevoile fiziologice. Dincolo, la Piața Centrală, nevoia unei toalete este cu atât mai mare, cu cât pe acolo se perindă sute de comercianți și cumpărători, iar singura toaletă disponibilă este cea cu plată, de la subsolul pieții. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.