Petardismul, esența politicii educaționale

Peste nici două săptămâni va suna clopoțelul primei zile de școală. Corpul didactic este agitat. Chiar și sindicatele, amorezate de Putere, dau semne de viață, întrucât până și drepturile salariale câștigate în instanțe sunt mereu ignorate.

Beneficiarii educației sunt bulversați. Unii elevi vor începe din nou cursurile fără manuale și în școli cu securitate precară. Mai nou, părinții și elevii, dar și mulți profesori, au reacționat cu nedumerire față de recenta intenție a Ministerului Educației Naţionale de a schimba modalitatea de desfășurare a examenelor naționale din 2018.

Se dorește ca lucrările (evaluări naţionale, examenele de definitivat şi titularizare) să fie corectate online. Acestea vor avea un cod de bare, urmând să fie criptate cu ajutorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, instituție care este parte a sistemului național de apărare…

Povestea acestei posibile schimbări de paradigmă a fost depănată în cadrul întâlnirii Comisiei de Dialog Social, la Ministerul Educației. Intenție lăudabilă, dar petardistă. Lăudabilă, întrucât corupția la examene face ravagii în toată lumea. Până și în Suedia, de pildă, admiterea la Medicină și Drept stă sub semnul jafului. Petardistă, deoarece sunt enunțate pripit, confuz și teribilist doar niște doruri care provoacă zgomot social.

O asemenea modalitate de evaluare presupune cel puțin două elemente performante: resurse materiale și resurse umane. Dar și timp. Sunt școli, licee și universități care au echipamente IT cu o uzură morală foarte avansată. Trecerea la acest tip de evaluare presupune și existența unui corp de evaluatori pentru care universul IT ar trebui să fie un mare prieten. Din păcate, mulți dintre profesori nu au competențe performante în IT. Îi putem școli… intensiv pe cei care chiar și în varianta clasică sunt aduși cu arcanul la evaluarea lucrărilor? Când, în câteva luni?…