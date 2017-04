Social Peste 15.000 de băcăuani au rămas fără curent din cauza zăpezii de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vremea capricioasă care a readus iarna în plina primăvara a lăsat fără curent electric 15.031 de abonați ai E.On în județul Bacau. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la această oră sunt nealimentat 105 localități, fiind afectate 7 linii electrice și 191 de posturi de transformare. 10 echipe de intervenție lucrează la remedierea defecțiunilor. 0 SHARES Share Tweet

