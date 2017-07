Polițiștii băcăuani au desfășurat activități suplimentare pentru creşterea gradului de siguranță pe drumurile publice din judeţ. În data de 19 iulie a.c., polițiștii din județul Bacău au acționat suplimentar față de dispozitivul curent pentru monitorizarea traficului şi creşterea gradului de siguranță pe drumurile publice. Astfel, polițiștii rutieri au efectuat controale în trafic, pe raza mun. Bacău, precum şi în zona limitrofă, vizând depistarea şi sancţionarea abaterilor frecvent generatoare de accidente rutiere, disciplinarea pietonilor, modul în care sunt respectate normele privind acordarea priorităţii şi respectarea regimului legal de viteză.

În urma acestor activități polițiștii au constatat peste 100 de abateri la regimul rutier şi au aplicat 35 de sancţiuni contravenționale pietonilor şi 39 de sancţiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză valoarea totală a sancţiunilor fiind de 40.705 lei. Ca măsură complementară, polițiștii au reţinut 6 permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. La data de 19 iulie a.c, a fost depistat în trafic, pe D.N 2 – E 85, în localitatea Nicolae Bălcescu, un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din judeţul Timiş, cu viteza de 98 km/h.

Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional conform prevederilor art. 49, alin. 1 din O.U.G 195/2002 r.m.c.u. La data de 19 iulie a.c., poliţiştii au depistat în Bacău, un bărbat de 35 de ani, din localitate, în timp ce s-a angajat în traversarea str. Ştefan cel Mare prin loc nepermis şi fără să se asigure.

Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional conform prevederilor art. 167, pct.1 , lit. d, din H.G. 1391/2006. La data de 19 iulie a.c, a fost depistat în trafic, pe strada Gării din Bacău, un bărbat de 36 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism şi nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în traversarea regulamentară a străzii.

Cel în cauză a fost sancţionat contravenţional conform prevederilor art. 135, lit. h, din H.G. 1391/2006 şi i s-a reţinut permisul de conducere. Reamintim că, zilnic, polițiștii acționează pentru monitorizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație.

