Conform informării distribuitorului de energie electrică, în judeţul Bacău, în urma fenomenelor meteo de astăzi au fost afectate un nr. de 38 localităţi (10660 consumatori), 4 linii electrice şi 209 posturi de transformare nealimentate. FOTO: Bianca Gabriela 69 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.